Morata sobre la polémica entre Carvajal y Aitana: «La selección masculina ayuda mucho a la femenina»

Álvaro Morata ha presentado este martes su primer Torneo Benéfico de Golf en Boadilla del Monte y ha opinado sobre el polémico cruce de declaraciones entre Dani Carvajal y Aitana Bonmatí con las selecciones españolas de fútbol masculina y femenina como protagonistas.

«Si ella lo dice es porque se siente así. La Selección masculina ayuda mucho a la femenina, no solo son las cosas que salen, lo hace desde hace tiempo. Soy el capitán y el encargado de ver todas esas cosas, se llevan muchos años ayudando y si tienen alguna cosa que decirnos o en la que podemos ayudar, saben que estamos disponibles», afirmó Álvaro Morata antes de dar comienzo a su primer Torneo Benéfico sobre las declaraciones de Aitana y la respuesta de Carvajal.

«No sé a qué se refiere de apoyar o no, ha pasado lo que ellas creen que debía pasar, no se sentían cómodas en el entorno de la Federación y están reestructurando como querían, el staff, marketing, comunicación, etcétera. Nosotros nos centramos en ganar, que es lo que nos toca y ya está», aseguró Carvajal sobre las palabras de Aitana Bonmatí.

Las palabras de Aitana Bonmatí fueron las siguientes: «No lo esperaba. Agradezco el apoyo de todos los que sí que lo hicieron. Me gustaría centrarme en los que sí lo hicieron».

Morata se pronuncia sobre las críticas

Koke, Hermoso, Saúl, Llorente, Azpilicueta o Witsel han participado junto a Morata en su primer torneo benéfico de su fundación. El delantero del Atlético de Madrid atendió a los medios de comunicación para hablar de la polémica con la selección femenina, los árbitros, la Champions o las críticas contra él.

«Ni lo he visto, si te digo la verdad. Ya lo dije, no puedo controlar todo lo que dice la gente de mí. Estoy muy contento este año por cómo están yendo las cosas, tenemos un gran grupo, un gran equipo también en la selección y es lo que importa. Lo demás me puede afectar hasta cierto punto, pero no puedo gustar a todo el mundo», afirmó Morata sobre las críticas.

Sobre el gol anulado ante Noruega, Morata afirmó que «es el mismo gol que en el Atlético-Feyenoord, el mismo fuera de juego. Lo hubiera anulado también si no la toco. Yo sabía que era del defensa y que lo iba a anular, estaba en la misma posición que Ansu. Es el instinto. Si no meto gol es que no meto goles y si la empujo para sumar es que soy un egoísta. No puedo controlar lo que dice todo el mundo».

«Sé que es difícil arbitrar. Me pongo muchas veces en la piel de los árbitros, hablo con ellos después de los partidos y sé que es un trabajo mu y difícil, incluso más que el nuestro. Es complicado. Hay muchas veces que según juegues en un equipo u otro lo ves de una manera u otra», afirmó el delantero sobre los árbitros.

«Hay muchos más jugadores que pueden contestar. Tampoco realmente contesté, cada uno verá lo que opina o lo que escribe», afirmó Morata sobre sus polémicas declaraciones sobre el trato a Madrid y Atleti.

«Está claro. La Champions es la Champions y para el Atlético sería espectacular. La Liga también tiene que ser increíble ganarla con el Atleti, incluso la Copa o la Supercopa. Hay que luchar por todos los títulos, tenemos una plantilla para ello y lo daremos todo», culminó Morata.