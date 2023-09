Saúl: «Joao Félix podría haber hecho las cosas mejor»

Saúl Ñíguez se ha despachado a gusto contra Joao Félix en la previa del partido entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid. La brutal irrupción del delantero portugués en el Barcelona ha despertado un sinfín de comentarios y opiniones al respecto. Uno de ellos ha sido por parte de los capitanes del conjunto rojiblanco, considerando que «podría haber hecho las cosas mejor».

«Es un gran jugador que ya has visto que luego ha tenido la mala suerte de no poder demostrarlo en este equipo. No te puedo decir otra cosa porque ya te digo, como jugador es muy bueno, muy muy bueno. Luego… Hay que querer, hay que adaptarse, hay que intentar hacer muchas cosas que a lo mejor si su cabeza no estaba en el mejor momento, pues no ha podido ser aquí», comienza el centrocampista del Atlético de Madrid.

João Félix aterrizó en al Atlético de Madrid en el verano de 2019 como el fichaje más caro de la historia del club colchonero. Tuvo una buena primera temporada, pero con el paso de los años, el futbolista fue perdiendo protagonismo y ganando enemigos en la afición del Atlético.

«Le deseo todo lo mejor, que en el Barça le vaya todo muy bien. Ha empezado muy fuerte, creo que él también podría haber hecho las cosas mejor, no las ha hecho, y eso creo que en el club y en el equipo le ha pasado factura», zanjó en los micrófonos de Movistar con un recado a su ex compañero.

En los últimos años, el portugués no encontró su sitio en la plantilla del Cholo Simeone y se vio obligado a hacer las maletas dirección Inglaterra. El ex del Benfica se marchó cedido al Chelsea en enero de este mismo año, pero también fracasó la aventura. Ahora, parece haber encontrado su sitio en el Barcelona tras tres goles y una asistencia en los tres primeros partidos con la camiseta azulgrana.

Mejor plantilla

Xavi Hernández compareció en rueda de prensa previa al choque entre el Barcelona y el Celta y no entró a hablar sobre qué ocurrirá la próxima temporada sobre los dos Joaos: «Hablamos de hipótesis a largo plazo. En nueve meses pueden pasar muchas cosas. Es muy pronto, es impensable decidir nada ahora mismo. Al final de temporada, si lo consideramos oportuno, hablaremos con sus clubes».

Por otro lado, el técnico español habló de todo lo que ha mejorado el equipo con los nuevos fichajes: «Hemos mejorado el nivel de la plantilla con fichajes como los de Gündogan o Cancelo y los futbolistas que llevan dos años con nosotros ya conocen más y mejor los automatismos. Es una mezcla de todo».

Pero los elogios hacia el propio Joao Félix llegaron tras el partido ante el Amberes. «Se ha adaptado por la calidad individual, tiene unas condiciones innatas, y luego la inteligencia para entender el juego. Tiene humildad. Le veo feliz. Hay que ser constantes, pero estamos en el mejor nivel de juego desde que yo soy entrenador», comentó el técnico español sobre Joao Félix.