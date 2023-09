El Barcelona se frota las manos con Joao Félix.

Joao Félix ha caído en estado de gracia en Barcelona. Tres partidos, dos como titular, tres goles y una asistencia. El delantero portugués, aunque todavía sea muy pronto, parece haber encontrado el lugar perfecto para desarrollar todo su fútbol y un potencial que despertó el interés de toda Europa allá por 2019. Mientras tanto, el conjunto azulgrana ya se frota las manos con su nuevo jugador.

El Barcelona y el Atlético de Madrid llegaron a un acuerdo en el último día de mercado por la cesión de Joao Félix. Una cesión pura y dura, sin opción a compra y que, en caso de que el portugués acabe triunfando en ‘can Barça’, deberán negociar al finalizar la temporada. Además, el ex del Benfica se rebajó considerablemente su sueldo para poder jugar con la camiseta azulgrana, el que era su gran sueño de niño.

«La verdad que renuncié a una cantidad significativa de dinero de mi sueldo. Pero bueno, necesitaba cambiar, necesitaba ir para un sitio en que pudiese practicar mi fútbol y como he dicho siempre creí que éste sería el sitio ideal. Las cosas están saliendo bien y tenía que hacer ese esfuerzo para volver a tener alegría jugando», dice el jugador portugués.

De hecho, el sueldo que percibirá en el Barcelona es prácticamente irrisorio. La cadena COPE desveló que el portugués cobrará 400.000 euros aunque la Liga compute ocho millones. Lo único que se sabe, pase lo que pase, es que Joao Félix deberá regresar a Madrid a final de temporada y negociar su futuro para poner fin a las cesiones y la inestabilidad que le ha rodeado en los últimos años.

Pero Joao Félix ha sido claro en la entrevista con Mundo Deportivo donde ha declarado su felicidad por jugar en el Barcelona y su falta de acuerdo con Simeone: «Quien está mal se tiene que cambiar de sitio. No me adapté a las ideas del Atlético y del entrenador, pero siempre he intentado hacerlo lo mejor que podía».

El mejor sitio posible

Y la realidad es que Joao Félix ha encontrado su sitio en el Barcelona. El portugués ha necesitado dos ratos para convencer a la parroquia culé y que esta tenga un nuevo ídolo. Xavi Hernández dudaba sobre su contratación al principio de verano, pero el inicio ha sido inmejorable para el ex del Atlético. «Creía, y aún creo, que éste es el sitio ideal para mí pero la verdad es que las cosas están yendo muy muy bien y no esperaba que fuesen tan bien. Que sigan así y que sea así hasta el final», comenta el delantero de 23 años.

Pero Xavi ha tardado poco en darse cuenta del potencial de su nuevo jugador. El técnico español ha congeniado muy bien su futbolista y así lo hizo saber Joao Félix: «Me ha dicho desde el primer día que juegue para disfrutar, para jugar con alegría y poner mi fútbol ahí dentro. Claro que me pide cuestiones tácticas pero sobre todo que disfrute, que me divierta, y eso es lo que estoy intentando hacer».

Sociedad ilusionante

En estos dos primeros partidos con el Barcelona como titular, Joao Félix ha mostrado un gran entendimiento con Robert Lewandowski. El portugués dio una asistencia sin tocar el balón al polaco ante el Betis, aunque no le computa como asistencia de gol, y otra ante el Amberes donde el ex del Bayern solo tuvo que empujarla.

Pero más allá de goles y asistencias, al sensación es de constante peligro entre los dos futbolistas. El polaco actúa de ‘9’ puro, mientras que el portugués, un poco escorado a la banda actúa de falso delantero jugando y haciendo jugar al resto de sus compañeros. El inicio ha sido sensacional y las expectativas están por todo lo alto.