Joao Félix tira un dardo a Simeone y desvela que ha renunciado mucho dinero para jugar en el Barça

El nuevo ídolo de la afición del Barcelona, Joao Félix, concedió su primera entrevista en España después de fichar por el equipo culé. El portugués desveló que ha renunciado «a una cantidad significativa de dinero» para marcharse cedido al Barça, pero que lo hizo porque «necesitaba cambiar» y marcharse de nuevo del Atlético de Madrid. Además, tiró un dardo a Diego Pablo Simeone, del que dijo que es un entrenador a cuyas «ideas» nunca se adaptó.

Después de un estreno inmaculado con la camiseta blaugrana –tres goles en tres partidos–, la gran sensación por el momento en el Barcelona, exceptuando a Lamine Yamal, abordó también otros temas como lo que le pide Xavi Hernández en el campo. Recordemos que el entrenador catalán se negó a su incorporación en todo momento, pero ahora sonríe con la breve, pero excelente participación del luso en su equipo.

«Me ha dicho desde el primer día que juegue para disfrutar, para jugar con alegría y poner mi fútbol ahí dentro. Claro que me pide cuestiones tácticas, pero sobre todo que disfrute, que me divierta, y eso es lo que estoy intentando hacer», confesó Joao Félix sobre los consejos de su nuevo técnico a lo largo de sus primeros días. Un tramo inicial que ni mucho menos se esperaba que fuese a ser «tan bueno».

Así lo afirmó cuando le preguntaron por su espectacular arranque, especialmente en los dos últimos encuentros en Montjuic, frente a Betis (Liga) y Amberes (Champions): «A ver, así tan bueno no, sinceramente no lo esperaba. Creía, y aún creo, que este es el sitio ideal para mí, pero la verdad es que las cosas están yendo muy muy bien y no esperaba que fuesen tan bien. Que sigan así y que sea así hasta el final», prosiguió en dicha entrevista, concedida a Mundo Deportivo.

Joao Félix renunció a mucho dinero

Joao también fue preguntado sobre si su salario actual en el Barça es mucho inferior a lo que hubiera cobrado en el caso de permanecer en el Atlético, pero su respuesta fue clara. «Sí, la verdad que sí, que renuncié a una cantidad significativa de dinero de mi sueldo. Pero bueno, necesitaba cambiar, necesitaba ir para un sitio en que pudiese practicar mi fútbol y como he dicho siempre creí que este sería el sitio ideal. Las cosas están saliendo bien y tenía que hacer ese esfuerzo para volver a tener alegría jugando», sentenció.

Estilo del ‘Cholo’ y su relación con él

Lo que está claro es que, de momento, a Joao Félix le ha venido a las mil maravillas este cambio tanto de ciudad como de estilo de juego. Y es que es fácil deducir que nunca se adaptó al estilo de su anterior técnico, el ‘Cholo’ Simeone, por ese motivo también acabó el curso pasado en el Chelsea, también como cedido. «Quien está mal se tiene que cambiar de sitio. Lo he hecho antes para el Chelsea y lo he hecho ahora para el Barcelona porque no estaba bien allí, no me adapté a las ideas del club y del entrenador», afirmó.

Por último, valoró las opciones de quedarse en el Barça una vez concluida la temporada, pero sin adentrarse en cuestiones que deben tratarse entre clubes: «Bueno, por mí depende de cómo termine la temporada. Después el Barcelona es el que tiene que negociar con el Atlético y eso depende después del Atlético, si quiere facilitar las cosas o no. Pero eso ya son cosas de negocios, de valores, en lo que yo no me meto».