Buenas y malas noticias para Simeone, que ya está acostumbrado a levantarse cada día con el último parte médico. Koke y Memphis están recuperados y podrán jugar el derbi del próximo domingo ante el Real Madrid, pero se confirma la lesión en el sóleo de Pablo Barrios, que va a estar varias semanas fuera del equipo. Tampoco De Paul llega al próximo partido, por lo que el Atlético, a la espera de la evolución de Witsel, se queda con los centrocampistas justos para oponerle resistencia al líder de la Liga.

Koke, lesionado en los primeros minutos del partido inaugural ante el Granada, y Memphis, fuera de combate en la primera parte del choque ante el Rayo de la tercera jornada, han entrenado con normalidad y ya están a disposición del Cholo, que es probable que los lance al once titular ante el Madrid. En el caso de Koke por obligación, porque no tiene más, y en el de Memphis porque Morata se ha visto forzado a jugarlo absolutamente todo porque no tenía recambio. El problema con el holandés, de cuya calidad nadie duda, es saber cuánto aguantará sin volver a romperse, y los antecedentes no invitan precisamente al optimismo.

Las dos altas, por supuesto, no compensan el enorme número de bajas que sigue arrastrando una plantilla que en cuatro partidos de Liga y uno de Champions ya ha sufrido diez lesiones. La última confirmada es la de Pablo Barrios, que se quedó en los vestuarios del Olímpico de Roma tras la primera parte aquejado de molestias en el sóleo. El club lo comunicó ayer de manera oficial, por supuesto sin mojarse en cuanto al tiempo de recuperación, pero no serán menos de tres semanas. Lo más probable es que no vuelva hasta el fin de semana del 20 al 22 de octubre, tras el parón de selecciones. Se perdería nada menos que cuatro partidos de Liga y uno de Champions.

La baja de Barrios se une a las de Soyuncu, De Paul, Reinildo y Lemar, ésta última de larga duración, y está por ver si llega al domingo el belga Witsel, que también pidió el cambio en Roma por problemas musculares. La situación empieza a ser desesperada porque los jugadores caen como moscas. Sólo ha habido un partido esta temporada en el que no se hayan producido lesionados, ante el Betis en la primera jornada. En todos los otros como mínimo hubo que lamentar una.