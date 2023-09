Diez lesiones en un mes de competición. Un registro seguramente sin precedentes en el fútbol profesional contemporáneo que demuestra que algo se hace mal en el Atlético, porque la mayoría de los que han caído ha sido a causa de problemas musculares. Witsel y Barrios han sido los últimos en engrosar una lista de bajas que no deja de crecer partido a partido. Simeone está pendiente de saber con quién puede contar de cara al derbi del próximo domingo ante el Real Madrid. El equipo ha jugado hasta ahora cinco encuentros oficiales, cuatro de Liga y uno de Champions: ha habido lesionados en cuatro de ellos.

Al Atlético 23-24 ya se le han lesionado jugadores en todas las demarcaciones salvo en la portería. Con la única excepción de la segunda jornada en el campo del Betis no se ha jugado ningún partido sin que cayera al menos un futbolista, alguno de ellos de gravedad, como Lemar en Valencia, que va a tardar entre cuatro y cinco meses en volver al equipo tras romperse el tendón de Aquiles, pero el problema afecta especialmente a los centrocampistas: de seis que tiene el equipo en plantilla ya han caído cuatro: De Paul, Koke, Lemar y ayer Witsel y Barrios. Los únicos que se mantienen sanos de momento son Saúl y Llorente, y entre comillas porque el madrileño también ha sufrido problemas físicos, aunque menores y que aún no le aún impedido participar en los cinco partidos oficiales que se han disputado.

La temporada ya empezó con Giménez lesionado. Se le unió Nahuel Molina, que no pudo comenzar la Liga a causa de problemas musculares. En la primera jornada ante el Granada cayó el capitán Koke a los siete mintos. Ha pasado más de un mes y aún no ha vuelto, aunque se le espera el domingo ante el Real Madrid. Ante el Betis en la segunda fecha se produjo una anomalía, porque fue el único partido en lo que llevamos de temporada en el que no hubo bajas, aunque durante la semana había sufrido Correa molestias que le apartaron del choque.

35 minutos aguantó Memphis Depay en el campo en la tercera jornada ante el Rayo. Le dio tiempo a marcar un gol y dar una asistencia, pero ahí se acabó hasta ahora su aventura en el Atlético esta temporada porque el holandés sigue en la enfermería y no hay fecha prevista de regreso. En menos de un año que lleva en el equipo Memphis se ha perdido ya 12 de los 27 partidos oficiales que han jugado los rojiblancos.

Aplazado por la DANA el encuentro ante el Sevilla de la cuarta jornada, el paréntesis de selecciones, del que el Atlético pareció haber salido ileso, acabó cobrándose dos nuevas víctimas, Soyuncu y De Paul. Ni el turco ni el argentino han regresado aún y no hay previsiones de que puedan hacerlo el domingo ante el Real Madrid.

De ahí a Valencia, donde Lemar se rompió al talón de Aquiles a los 44 minutos en un salto en el área, despidiéndose no sólo de 2023, sino de gran parte de la temporada. Fue el octavo lesionado, pero ni mucho menos el último porque ayer cayeron en Roma Barrios y Witsel, otros dos centrocampistas, lo que eleva a diez la lista de bajas: Nahuel, Giménez, Soyuncu, De Paul, Koke, Lemar, Witsel, Barrios, Correa y Memphis. A falta de un puñado de entrenos para llegar al derbi Simeone busca debajo de la alfombra futbolistas sanos mientras el problema de las lesiones se enquista. Quizás ha llegado la hora de buscar responsables y tomar medidas.