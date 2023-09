Simeone conjura al equipo y se lo lleva al Metropolitano, consciente de la necesidad de cambiar la rutina para mentalizar a los jugadores de la importancia del partido del domingo ante el Real Madrid en el que el Atlético se juega no quedar a once puntos de su rival con apenas seis jornadas disputadas -aunque es cierto que con un encuentro menos-, lo que desataría una crisis profunda en la institución. Vuelven Koke y Memphis, pero no parece que vaya a ser posible recuperar a Soyuncu y De Paul.

Con las bajas confirmadas de Reinildo, Pablo Barrios y Lemar y la duda de Witsel, que tuvo que retirarse con problemas musculares el pasado martes en Roma, los servicios de recuperación trabajan intensamente con el defensa turco y el centrocampista argentino, aunque no parece que vaya a haber demasiadas opciones de que lleguen a tiempo. Soyuncu no parte como titular, pero Rodrigo De Paul sí que es un jugador esencial para Simeone.

El entrenador argentino ha decidido trasladar las dos últimas sesiones preparatorias al estadio en el que se jugará el partido con el objeto no sólo de incidir en la importancia del partido, sino también para poder ensayar con mayor precisión sobre el terreno algunas acciones estratégicas, consciente de que el balón parado puede tener una importancia capital en el derbi. El Real Madrid llega al partido con cinco victorias a sus espaldas en Liga, mientras que en los cuatro encuentros que ha disputado -se aplazó por la DANA el que debía celebrarse ante el Sevilla- el Atlético se ha dejado dos puntos en el campo del Betis y tres en Mestalla ante el Valencia.

A falta de los dos últimos entrenamientos, y a la espera también de ver in situ las intenciones de Simeone, el once del Atlético podría ser el formado por Oblak, Nahuel, Savic, Giménez, Hermoso, Lino, Llorente, Koke, Saúl, Griezmann y Morata.