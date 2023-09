Partido 1 sin Carrasco o, lo que es lo mismo, el inicio de una nueva etapa en la que Simeone deberá sacar otro conejo blanco de la chistera para reemplazar a uno de sus pocos insustituibles. De momento el elegido parece que será Rodrigo Riquelme, aunque por ahí andan también Samu Lino y Javi Galán. A los tres les pidió ayer el Cholo que den «un paso al frente». Mientras, el Valencia de Baraja, que ganó los dos primeros partidos y perdió los dos siguientes, quiere hacerle daño a un Atlético que necesita los tres puntos para llegar al derbi mano a mano con el Real Madrid.

El aplazamiento del partido ante el Sevilla ha alejado al Atlético de la cabeza de la clasificación de manera peligrosa. Empieza la jornada a cinco puntos de su eterno rival y a tres del Barça, y aunque es cierto que la tabla es engañosa, porque los rojiblancos llevan un encuentro menos, el objetivo primordial es no salir del fin de semana con mayor distancia con respecto a los dos favoritos. De ahí la importancia de sumar de a tres en Mestalla.

El campo del Valencia no se le da mal a Simeone, que lleva nueve años consecutivos puntuando, pero cuatro de los seis últimos Valencia-Atlético han acabado en empate, y ese no es un resultado que se considere aceptable en una temporada en la que todos tienen claro que si quieren pelear por la Liga no pueden dejar escapar demasiados puntos. Por eso el 0-7 de Vallecas ya está olvidado y el partido se plantea como una final en vísperas del debut en Champions de la próxima semana.

No estará De Paul, que por problemas musculares se une a las bajas de Reinildo, Koke, Soyuncu y Memphis Depay. En cambio vuelve Giménez, que se ha pasado dos meses lesionado y aún no ha debutado en la Liga, y está en plenas condiciones Lino, que había sufrido molestias durante la semana. A Simeone prácticamente no le quedan alternativas en medio campo y arriba el único delantero centro con el que cuenta es Morata. Además, el técnico podría darle descanso a Nahuel, que ha jugado los dos partidos con Argentina, para tenerle descansado de cara a la exigente próxima semana. Azpilicueta entraría en el carril derecho.

La sospechosa presencia de Gil Manzano atemoriza al Atlético, que sabe que no puede esperar nada bueno del árbitro extremeño en un partido que deja una anécdota curiosa. Álvaro Morata volverá a verse las caras con Mamardashvili, el portero al que castigó con tres goles en el partido que disputó con la selección en Georgia. Será sin duda uno de los duelos de la tarde…con permiso de Gil Manzano, por supuesto.

Alineaciones probables:

Valencia: Mamardahvili, Correia, Diakhaby, Mosquera, Gayà, Pepelu, Javi Guerra, Fran Pérez, Almeida, Diego López y Hugo Duro.

Atlético: Oblak, Azpilicueta, Savic, Witsel, Hermoso, Riquelme, Llorente, Barrios, Lemar, Griezmann y Morata.

Árbitros: Gil Manzano (campo) y Alberola Rojas (VAR).

Estadio: Mestalla, 16.15 horas.