Samu Omorodion puede ser la sorpresa de la próxima lista de Luis de la Fuente

Luis de la Fuente deshoja la margarita estos días para elaborar la lista de convocados para los partidos que España disputará ante Dinamarca y Serbia los próximos 12 y 15 de octubre. Samu Omorodion, el joven delantero del Oporto que está batiendo todos los récords goleadores con el equipo luso, puede ser la gran sorpresa del seleccionador en la convocatoria que dará el próximo viernes en La Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

El seleccionador español ha incluido al delantero del Oporto Samu Omorodion en la prelista para los partidos ante Dinamarca y Serbia. El joven nueve, ex del Alavés, podría ser uno de los tres delanteros que convoque Luis de la Fuente junto a Morata, que volverá tras su lesión, y Ayoze, que también está firmando un espectacular arranque de temporada en el Villarreal.

El ex madridista Joselu, iniciada ya su aventura exótica en la liga de Qatar (dos goles en seis partidos), podría ser el sacrificado para dar entrada a un Samu Omorodion que, a sus 20 años, ha explotado con cinco goles en sus primeros cinco partidos oficiales con el Oporto y ha batido los números de Falcao.

La gran explosión de Samu

Samu Omorodion, comprado por el Atlético a comienzos de la temporada pasada, llegó al Oporto casi sobre la bocina. Los rojiblancos, que habían firmado a Sorloth y Julián Álvarez para repartirse la delantera, necesitaban hacer caja y el joven nueve era uno de los jugadores con más ofertas de los que estaban en la plantilla de Simeone. Apenas le han bastado un puñado de partidos para convertirse en el nuevo ídolo de Do Dragao.

Luis de la Fuente conoce a la perfección a Samu Omorodion y es un delantero que al seleccionador le encanta. Su potencia y su capacidad tanto para atacar el espacio como para fijar a los centrales y pelear en el juego aéreo le convierten en el potencial delantero centro de la selección española para muchos años. El seleccionador lo sabe pero quiere ser escrupuloso a la hora de respetar los tiempos y los otros nueves que ya han demostrado su rendimiento con España: Morata, Oyarzabal, Ayoze y Joselu.

Mientras Luis de la Fuente sopesa pros y contras para decidir si convoca o no a Samu Omorodion, la hoja de ruta del delantero del Oporto pasa por consolidarse como el delantero centro de referencia de la selección sub-21 de Sani Denia hasta el Europeo que se disputa en Eslovaquia el próximo verano y para el que España ya logró el billete en el último parón. En La Rojita, a Samu Omorodion le había salido una inesperada competencia en la figura de Mateo Joseph, pero el rendimiento del jugador del Leeds en este arranque de temporada (1 gol en seis partidos) no hace sombra al del ex del Atlético.

Lo que parece claro es que Samu está llamado a ser jugador de la selección absoluta de Luis de la Fuente ya sea en esta convocatoria o en las venideras. Si mantiene su rendimiento en el Oporto tanto en la liga portuguesa como en la Europa League el ex delantero del Alavés se convertirá en un fijo para el seleccionador, que ha demostrado sobradamente que no mira el DNI a la hora de hacer las convocatorias de los internacionales sino única y exclusivamente el rendimiento.