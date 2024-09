Luis de la Fuente se atreve con un pase torero en su homenaje en Las Ventas: «Va por mi madre»

Luis de la Fuente es un reconocido aficionado a los toros. El seleccionador nacional, el hombre que desde el banquillo llevó a España a ganar la Eurocopa del pasado verano, ha sido homenajeado en la cuna del toro en todo el mundo, la plaza de Las Ventas de Madrid. Allí, De la Fuente ha presentado el cartel de la corrida del 12 de octubre, Día de la Hispanidad.

En este bonito acto, en el que también han estado los toreros Emilio de Justo, Miguel Ángel Perera, el ganadero de esa corrida Victorino Martín, y Rafa Garrido, director general de Plaza 1, Luis de la Fuente se atrevió con un pase torero, en un gesto muy emotivo para él debido a su gran pasión por la fiesta nacional.

«Va por ustedes, va por mi madre», dijo Luis de la Fuente mientras el periodista Roberto Gómez, presentador del acto, le animaba a hacer otro pase de torero, siempre especial para cualquier aficionado a los toros. «Olé, olé, olé», le cantaron los asistentes a este acto, en el que el seleccionador español volvió a reivindicar las tradiciones españolas, como son el fútbol y los toros.

«No tengo ningún mérito por defender la fiesta nacional, sólo hago ejercicio de mi libertad», recordó Luis de la Fuente, que explicó que «el mundo del fútbol y del toro siempre han estado muy vinculados», ya que «son dos tradiciones españolas con mucho peso que debemos seguir cuidando, porque son nuestro legado».

Esta semana es especial para Luis de la Fuente, que dará una nueva lista de convocados en la selección española. La actual campeona de Europa se mide el 12 de septiembre ante Dinamarca en La Condomina de Murcia y el día 15 ante Serbia en el Nuevo Arcángel de Córdoba. Para ello, este viernes 4 de octubre Luis de la Fuente dará una nueva lista de convocados.

«No tengo ningún problema en defender el fútbol, los toros, que soy católico o que me encanta la discoteca. Sólo tenemos que respetarnos. Exijo que se me respeten mis gustos, es tan sencillo como eso», añadió Luis de la Fuente en este bonito homenaje del mundo del toro al seleccionador nacional en la plaza de toros de Las Ventas.