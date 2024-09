El homenaje más torero a Luis de la Fuente: «Debemos seguir cuidando de las tradiciones españolas»

Luis de la Fuente fue homenajeado en la plaza de toros de Las Ventas. Un evento muy especial, ya que sirvió también para presentar el cartel de la corrida del 12 de octubre, Día de la Hispanidad. El seleccionador español, gran amante de los toros, estuvo acompañado por Emilio de Justo, Miguel Ángel Perera y el ganadero de dicha corrida Victorino Martín. También estuvo Rafa Garrido, director general de Plaza 1.

En el acto, en el que el mundo del toro quiso reconocer la labor de Luis de la Fuente, campeón con España de la última Eurocopa, el seleccionador nacional volvió a reivindicar las «tradiciones españolas, como son el fútbol y los toros»: «Yo simplemente soy una persona que disfruto de las tradiciones españolas».

El seleccionador nacional, que este viernes dará la lista de convocados de España para medirse a Dinamarca y Suiza a mediados de octubre, recordó su primera vez en Las Ventas: «Fue en 1981 cuando había la mili. Vine con mi madre. El cartel era Curro Romero, Antoñete y Rafael de Paula. Ahí ví que tenía esa pasión».

«No tengo ningún mérito por defender la fiesta nacional, sólo hago ejercicio de mi libertad», recordó Luis de la Fuente, que explicó que «el mundo del fútbol y del toro siempre han estado muy vinculados», ya que «son dos tradiciones españolas con mucho peso que debemos seguir cuidando, porque son nuestro legado».

«No tengo ningún problema en defender el fútbol, los toros, que soy católico o que me encanta la discoteca. Sólo tenemos que respetarnos. Exijo que se me respeten mis gustos, es tan sencillo como eso», continuó Luis de la Fuente en este bonito homenaje del mundo del toro al seleccionador nacional.

Además, en este bonito acto en Las Ventas, Luis de la Fuente también reivindicó sus gustos musicales: «Los tiempos van cambiando y ahora ponen música, que te ayuda a centrarte en el fútbol. A mí me gusta Julio Iglesias, que poco a poco les va gustando». A su vez, Luis de la Fuente desveló una anécdota con el cantante español más internacional: «Ya me ha felicitado Julio, por cierto, y me dijo ‘cantas Quijote mejor que yo’».

Por su parte, el ganadero Victorino Martín explicó que a Luis de la Fuente «hay que reconocerle como ciudadano» porque «en un mundo tan tensionado, ver a una persona normal es muy importante».

En el aspecto futbolístico, Luis de la Fuente recordó que «el fútbol español está muy bien» y que si bien «estamos pasando momentos duros por las lesiones, somos un referente y ver a la gente feliz es el mayor de los orgullos». Además, el seleccionador nacional también se refirió a los graves incidentes en derbi madrileño: «Vi el derbi en el campo. Los dos tenían necesidad de ganar y nadie quería perder. Desgraciadamente, fue un episodio triste. No se ve mucho en nuestro fútbol, pero hay que erradicarlo. Hay que erradicarlos de la sociedad, donde no tienen cabida».