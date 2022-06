Tanto Carlos Sainz como Fernando Alonso dejaron muy buenas sensaciones en las dos primeras sesiones de entrenamientos libres en el Gran Premio de Canadá de Fórmula 1, que se disputa este fin de semana. El madrileño y el asturiano establecieron el tercer y quinto mejor tiempo, respectivamente, en una sesión que volvió a destacar Max Verstappen, actual líder del Mundial de Fórmula 1.

Tanto Carlos Sainz como Fernando Alonso dejaron muy buenas sensaciones en las primeras sesiones de entrenamientos libres en Montreal, donde este fin de semana se celebra el Gran Premio de Canadá de Fórmula 1. En la primera sesión acabaron en segunda y tercera posición, respectivamente, mientras que en la segunda registraron el tercer y quinto mejor tiempo, respectivamente.

Sainz llegó a ponerse primero en la toma de contacto inicial y resistió en la tercera plaza con un cronómetro de 1:14.352, no muy lejos de su compañero Charles Leclerc (1:14:208) y algo más de Max Verstappen (1:14.127), actual líder de la clasificación general del Mundial de Fórmula 1. El madrileño aseguró que tiene ganas de lograr un buen resultado en la sesión de clasificación y se mostró optimista de cara a sus posibilidades en Canadá.

