Roures tantea a la Superliga: «He hecho competiciones al margen de las federaciones como la Euroliga o MotoGP»

Jaume Roures se contradijo con su opinión tras conocer la sentencia favorable para la creación de la Superliga. El antiguo administrador único de Mediapro afirmó rotundamente que «no hay equipos para llevar a cabo ese proyecto», ya que «no están los alemanes, los ingleses y los franceses». Además, cree que «no será la Superliga, será otra cosa».

Sin embargo, esto podría cambiar en los próximos días, cuando algunos equipos que nunca se posicionaron a favor de la Superliga decidan adentrarse en el proyecto cofundado por Florentino Pérez en busca de una vía para financiarse y sanearse en el futuro.

«La lluvia de millones de la que se habla no sé de dónde saldrá. La Champions actual está vendida hasta 2027», dijo Roures. Los números de ingresos por derechos televisivos que prometía la UEFA con su nuevo formato han bajado considerablemente en los últimos días y tenían el fin de contrarrestar a la Superliga que, como ha anunciado su CEO este jueves, Bernd Reichart, se emitiría entera en abierto.

«Si la emisión es en abierto y no hay ingresos de las televisiones de pago, todavía me pregunto con más motivo… ¿De dónde saldrán todos esos millones? Mejor me lo ponen para que no crea que tenga posibilidades», se preguntaba Roures en Radio Marca.

Roures habla sobre la sentencia sobre la Superliga

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) daba luz verde al proyecto de la Superliga y tachaba a la UEFA de monopolio por ejercer un «abuso dominante de su poder», amenazando con «sancionar» a los clubes que quieran crear una nueva competición.

«Que nos carguemos los monopolios es algo que me parece bien, pero de lo que estamos hablando es que el modelo de Champions ya está producido por los clubes mediante la ECA», explicó sobre este asunto. «Ese dinero no existe, como mucho un fondo que lo adelante, pero después no hay retorno de ese dinero. No hay dinero en televisiones y patrocinadores para pagar diferentes competiciones», añadió sobre las vías de financiación en el caso de emitirse en abierto y no de pago.

Además, Roures le mandó un mensaje al presidente de la Liga, Javier Tebas, al que cree que esta sentencia «le viene bien porque puede hacer fuerza con sus clubes». También piensa que no está «preocupado con que esto se materialice».

Aconsejó a Laporta

El presidente del Barcelona, Joan Laporta, siempre se ha postulado a favor de la Superliga, pero Roures afirmó haber «intentado convencerle muchas veces de que eso no va a ningún sitio». «Ha llegado el momento de que los clubes, especialmente la propiedad de sus sociedades, tengan un mayor control sobre su futuro y su sostenibilidad. En ningún caso vamos contra La Liga», dijo Laporta tras conocer la sentencia.

«Para poder entrar en el debate constructivo que reclamamos con el fin de mejorar y reformar las actuales estructuras del fútbol europeo, hacía falta que quedara aclarada la cuestión jurídica de si el actual monopolio de UEFA resulta o no compatible con el derecho europeo. Hoy la resolución del TJUE tiene una gran relevancia para el futuro de nuestro deporte y nos da la razón al resolver que en el actual status quo del fútbol europeo existe una situación de monopolio incompatible con los principios del derecho europeo», resumió Laporta en un vídeo publicado por el Barça.