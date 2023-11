Pere Aragonés, presidente de la Generalitat, quiere recuperar a Jaume Roures, que fue despedido de Mediapro a finales de octubre por el fondo chino Southwind, dueño del 85% del capital de esa compañía. Aragonés baraja colocar a Roures en el hub audiovisual público que quiere abrir la Generalitat y que estará ubicado en el complejo de las Tres Chimeneas, una antigua central térmica situada entre San Adrián del Besos y Badalona. Integrará centros de formación, espacios de investigación, centros de desarrollo tecnológico y viveros de empresas.

«La Generalitat de ERC, la de Aragonés, no la anterior de Junts, ha apoyado mucho a Roures y a Mediapro. ERC quiere que el Gobierno central ponga 60 millones para ese hub audiovisual y Roures ha estado empujando a favor de ese hub audiovisual desde la productora. Ahora que no está en Mediapro, Roures va a estar en ese proyecto seguro, de la forma que sea. ERC no lo va a dejar tirado», aseguran a este diario fuentes conocedoras de la situación.

El propio Roures señaló en una entrevista radiofónica tres días después de ser despedido por los chinos que entre los proyectos de futuro donde le gustaría estar era precisamente el hub audiovisual catalán en Tres Chimeneas. El presupuesto previsto para este complejo es de 300 millones de euros.

En un evento a principios de este año, Roures señaló al hub audiovisual de las Tres Chimeneas como uno de los tres proyectos clave que tenía que afrontar la Generalitat. Otro era un gran festival de cine. Y el tercero, la formación de actores.

De hecho, en el verano de 2021 la prensa catalana publicaba que la nueva Generalitat de ERC estaba dando de lado el proyecto de crear el hub internacional de desarrollo sostenible en las Tres Chimeneas, para favorecer a la Mediapro de Roures y Tatxo Benet -ahora es el presidente y consejero delegado único de la productora- para levantar en esos terrenos un hub audiovisual.

Roures y ERC

«Es conocido que Roures es más de ERC y de Aragonés, y que Benet es más de Junts y de Puigdemont. Roures está con los republicanos y el hub audiovisual es un proyecto que le interesa y del que ha estado muy encima», insisten las fuentes consultadas. «Está por ver el papel que jugará la Mediapro sin Roures en ese proyecto», señalan.

En efecto, ahora es toda una incógnita qué pasará con Mediapro. Roures ha vendido ya el 5% que tenía en la productora al fondo chino, tal y como le obligaba el contrato, y ya está totalmente fuera de su gestión. El precio de venta no se ha concretado, pero podría superar los 50 millones de euros. Queda al frente Benet, que tiene un 5% del capital, mientras que Southwind tiene ya el 85%. El otro 10% es propiedad de WPP.