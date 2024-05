De Rodrigo a Rodrigo: Riquelme le come el terreno a De Paul

De Rodrigo a Rodrigo: Rodrigo Riquelme le come el terreno de Rodrigo De Paul y, por lo visto en los entrenamientos, se mantiene como titular de cara al partido del próximo domingo ante el Celta, clave para mantener posiciones Champions en la clasificación. En cambio el que sigue entre los suplentes es Álvaro Morata. Simeone quedó satisfecho con el partido de Ángel Correa en Son Moix y seguirá siendo la referencia en ataque del equipo. Vuelve Griezmann, una vez cumplida su sanción, y es baja por lesión en los isquios Nahuel Molina.

No va a haber demasiados cambios en la alineación con respecto al equipo que ganó al Mallorca el pasado sábado, precisamente con un gol de Riquelme en la primera parte. Es duda Mario Hermoso, que no ha participado en las primeras sesiones preparatorias, pero se espera que llegue a tiempo ante el Celta. De ser así el once será el formado por Oblak, Llorente, Witsel, Giménez, Hermoso, Riquelme, Barrios, Koke, Lino, Griezmann y Correa. Si Hermoso no estuviera disponible sería Azpilicueta el que ocupara su posición, porque Reinildo no está en un momento en el que cuente con la confianza de Simeone.

Memphis Depay será la novedad en la convocatoria, o al menos eso se espera, porque con el holandés y sus problemas musculares nunca se sabe. De todos modos, apunta a engrosar un banquillo cargado de delanteros porque Álvaro Morata estará junto a él. El internacional español, que lleva dos goles en toda la segunda vuelta, deberá esperar su oportunidad en la segunda parte, consciente de que su nombre también está en la lista de salidas este próximo verano.

Enfrente, un Celta que despejó enormemente su camino hacia la salvación derrotando en la pasada jornada al Villarreal, y que puede darse el caso de que comience el partido con la permanencia virtualmente garantizada si el Cádiz -que juega antes- pierde en el Mirandilla ante el Getafe. Los gallegos están a ocho puntos de la frontera con el descenso, con doce en disputa. No está hecho, pero casi.