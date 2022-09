Rihanna confirma que actuará en la Super Bowl

Aparece año tras año y temporada tras temporada entre las quinielas para formar parte de una de las actuaciones de la Super Bowl 2023, pero finalmente siempre acaba cayéndose y apareciendo otras posibilidades. Esta vez nuevamente aparecía como una opción Rihanna, saltando los rumores sobre negociaciones para que sea ella la que actúe en el intermedio del gran evento de la NFL. La artista, a través de sus redes sociales, ha disparado todos los rumores dando entender que será ella la elegida: publicó una foto en su perfil con una pelota de este deporte.

En el pasado fue sonoro los diversos rechazos de la artista a esta posibilidad por el conflicto racial en el que se vio envuelta la competición con el caso de Colin Kaepernick, que se arrodilló ante el himno de Estados Unidos en un gesto contra el racismo que azotaba al país en ese momento. «Por supuesto que rechacé su propuesta. No podía arriesgarme a participar en algo así. ¿Para que gane quién? Desde luego, no mi gente. Simplemente no podía venderme de esa manera. Hay cosas en esa organización con las que no estoy de acuerdo, y no iba a ir allí a servirlos de ninguna manera», explicaba en su día la artista.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de badgalriri (@badgalriri)

Algo ha debido cambiar en la opinión de Rihanna en este momento para aceptar la oferta de la Super Bowl, quizá un momento especial en su carrera cuando todo apunta a que volverá a la música y los escenarios. La artista lleva siete años sin lanzar ningún álbum, desde el editado en enero de 2016 denominado ANTI.

La de Barbados ya anunció recientemente que su vuelta a la música está cerca. Ha estado trabajando en diferentes estilos y se afirmaba que tenía dos discos listos para ser lanzados, uno de música jamaicana y otro pop. «Veo mi próximo proyecto de manera completamente diferente a como había querido sacarlo antes. Creo que de esta otra manera me pega más, mucho más. Es auténtico. Va a ser divertido para mí y me quitará mucha presión de encima», explicaba al respecto.

Rihanna es autora de varios hits con millones de reproducciones como Dancing in The Dark, The Monsters, Diamond, Umbrella, Love on the Brain, Stay u Only Girl, entre otros muchos singles que revolucionaron en su día la música. Sus fans más acérrimos esperan su regreso y en la Super Bowl es de los más esperado.

En los últimos años, artistas como Dr. Dre, Eminem, Snoop Dogg, 50 Cent, Mary J. Blige, Kendrick Lamar, Anderson Paak (2022), The Weeknd (2021), Jennifer Lopez, Shakira, Bad Bunny, J Balvin, Emme Muñiz (2020), Maroon 5, Travis Scott y Big Boi (2019), entre otros.