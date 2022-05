Rihanna: el vídeo recién salida de la ducha que se ha hecho viral

Rihanna se ha hecho viral en redes por un vídeo recién salida de la ducha. La artista sale preciosa y muestra su espectacular vientre. La cantante se realiza su rutina de belleza y cómo se aplica distintas cremas por el cuerpo.

A principios de este año, se empezó a rumorear de embarazo. Y es que la de Barbados confirmó finales de enero las imágenes de su abdomen bastante crecido. La artista ha estado mostrando con orgullo como ha ido aumentando su tripa con el paso del tiempo. Un claro ejemplo lo vemos en la campaña que ha hecho la cantautora para promocionar uno de sus productos de cosmética.

Rihanna se sacó su lado más sexy, pero a la vez lleno de glamour. Este video lo ha hecho con ropa interior para evitar la censura de Instagram. Recién salida de la ducha y con un top que ejerce como sujetador, la cantante se pone una mascarilla facial y unas rodajas de pepino en los ojos.

Además, la artista se aplica crema hidratante por todo el cuerpo y especialmente por su voluptuoso vientre. Este tratamiento de belleza incluye una copa de champan para incrementar aún más el glamour que desprende por si sola la cantautora. Su rutina de cuidado se ha convertido en todo un fenómeno mundial.

Se ha hecho viral en múltiples redes sociales, como Twitter o Instagram, y en su perfil acumula millones de “me gustas” y comentarios cariñosos dedicados a Rihanna y al bebé. Según varios medios de comunicación, la solista se encuentra acompañada de Asap Rocky ultimando los detalles antes de que se produzca el parto.

Pese a ser madre primeriza, es consciente de que todo va a salir bien. Su embarazo ya se encuentra en el tercer trimestre de gestación, motivo por el cuál no pudimos ver a la intérprete de ‘Diamonds’ en la MET Gala 2022. Sin embargo, su presencia se mantuvo gracias a una escultura de ella con su nueva figura.

shut down the met in marble! what’s more gilded than that? Lol! Thank you @metmuseum and @voguemagazine for this historic tribute! y’all bad for this one! pic.twitter.com/NawYMd0RpL

