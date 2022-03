Cada vez que Rihanna se pronuncia, sea cual sea la cuestión, se podría decir que sube el pan. Con ello, nos referimos a que sencillamente se produce una auténtica revolución en las redes. Porque Rihanna solo hay una y ha creado prácticamente un imperio con sus canciones, desde que la descubrimos hace más de una década.

Una artista que arrasa con todo y que, inevitablemente y para el orgullo de muchos, se ha convertido en ‘influencer’ con más de doscientos millones de ‘followers’ en redes sociales. Dicho esto, ella solamente podía quedar como una triunfadora al dar esta respuesta épica a una periodista que le reprochaba por llegar tarde.

Aunque la diva lleva ya varios años alejada de la música, sin nuevas canciones ni conciertos a la vista, hace muy poco anunciaba lo que todos sus fans llevaban tanto tiempo esperando. ¡Rihanna vuelve pronto! Así lo dejaba claro, con un rotundo sí: «Llegará nueva música por mi parte» y añadía, bromeando que «mis fans me matarían si hubiesen esperado tanto tiempo tan solo para escuchar una canción de cuna».

La energía de Rihanna para hoy:

“ You’re late!” “… no shit.” 💖 pic.twitter.com/uGtP2cmeu2 — Gerard Cortez (@SoyGerardCortez) March 1, 2022

El embarazo de la artista de Barbados no deja de ser uno de los temas más comentados en las últimas semanas. Pero, sobre todo, lo que sus fans piden a gritos es nueva música. La que nos hiciera mover las caderas, al ritmo de ‘Umbrella’ y muchos más temazos, quizá antes de lo que imaginamos nos sorprenda con un nuevo hit, ya sea en solitario y una colaboración.

La Semana de la Moda en la ciudad de París, con Rihanna como la gran invitada del evento, no ha dejado indiferente a nadie. Ella con su mejor look y su posado más sexy, como bien nos tiene acostumbrados siempre, se retrasó en su llegada y una periodista no dudó en decírselo a voz en grito: «You’re late!» («¡Llegas tarde!») La artista, con total naturalidad y con todo su desparpajo, le respondió: «No, shit!» («¡No j*das!»). Unas palabras, entre la muchedumbre, que no han tardado en hacerse virales; con el aplauso unánime de sus fans.