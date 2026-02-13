La revolución que habrá en el fútbol europeo con la nueva Liga de Naciones

España ya conoce su camino en la UEFA Nations League que se disputará entre 2026 y 2027. El equipo que dirige Luis de la Fuente ha quedado encuadrado en el Grupo 3 de la Liga A, en el que se enfrentará a Inglaterra, Croacia y República Checa. La Liga de Naciones supondrá una nueva oportunidad para el combinado español de sumar un título con el que ya cuenta en sus vitrinas y que rozó en la última edición, perdiendo con Portugal en la final. La cuarta Liga de Naciones masculina de la historia presenta una particularidad. La reconfiguración de los parones de selecciones de cara a la temporada 2026/27 provocará que la fase de grupos se dispute de manera íntegra en el presente año.

El calendario futbolístico, tal y como lo conocemos en la actualidad, contará con modificaciones para la próxima campaña. En el presente curso, el fútbol de clubes dio paso a tres parones de selecciones en los meses de septiembre, octubre y noviembre. El cuarto se reserva para finales de marzo y se mantendrá de cara a la 2026/27. El número de partidos de selecciones no variará, pero sí se pararán de tres a dos parones en el inicio de la temporada. La fórmula elegida será alargar el parón de selecciones de septiembre hasta las tres semanas, eliminando el de octubre y manteniendo la duración del de noviembre.

Por tanto, España iniciará el camino hacia su segunda Liga de Naciones entre septiembre y octubre, un periodo en el que disputará cuatro partidos. La fase de grupos comenzará el 26 de septiembre con la visita a Inglaterra. Tres días después -el 29 de septiembre- recibirá a Croacia en territorio español. Con la configuración actual del calendario, España daría por finalizado su primer parón de selecciones de la temporada con la disputa de estos dos encuentros. Sin embargo, la Selección alargará su estadía una semana más para medirse a la República Checa, en casa, el 3 de octubre y viajar a Croacia para medirse a la selección balcánica el 6 de octubre. Todos los encuentros se disputarán de la fase de grupos se disputarán a las 20:45 horas de la España peninsular.

España cierra la Liga de Naciones ante Inglaterra

El segundo parón de selecciones de la campaña 2026/27 dará por finiquitada la fase de grupos de la cuarta edición de la Liga de Naciones. Cabe recordar que los dos primeros clasificados de cada grupo de la Liga A accederán a la ronda de octavos de final, el tercero disputará un playoff para mantenerse en la categoría y el cuarto descenderá de forma directa a la Liga B. España disputará sus dos últimos partidos de esta fase en noviembre. Primero, visitará República Checa el 12 de noviembre. El grupo se cerrará por todo lo alto con un duelo entre el cuadro de Luis de la Fuente y la selección inglesa, las dos principales favoritas al primer puesto, el 15 de noviembre.

La reconfiguración del calendario para la próxima temporada mantendrá el parón de selecciones del mes de marzo. En él se disputará la ronda de cuartos de final, con una eliminatoria a ida y vuelta en la que los líderes de grupo disputarán el partido definitivo ante su público. La Final Four, con semifinales y final a partido único, se jugará en junio en una sede única.