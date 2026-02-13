España debutará y cerrará el grupo de la Liga de Naciones contra Inglaterra

España no le ha tocado un cuadro sencillo en la Liga de Naciones 2026-2027. Después de la aventura del Mundial en Estados Unidos, Canadá y México este verano, los de Luis de la Fuente tendrán que enfrentarse a Croacia, Inglaterra y República Checa en fase de grupos para volver a pelear por el título tras el chasco de la última edición.

La Roja se quedó a las puertas del título tras perder la final ante Portugal. Con el sentimiento de revancha, el conjunto nacional sabe que tendrá un camino aún más duro para ganar la Liga de Naciones. Después de celebrarse el sorteo, este viernes se ha dado a conocer el calendario completo con las fechas de cuándo jugará España los seis partidos de la primera ronda.

La sorpresa ha salido con que Inglaterra, a la que se enfrentó en la final de la Eurocopa 2024 y en principio el rival directo por el primer puesto, será el primer y último rival de la fase de grupos. La ida en su territorio el próximo 26 de septiembre y la vuelta el 15 de noviembre. En total, se jugarán en dos ventanas distribuidas en septiembre, octubre y noviembre.

En la primera jugará en campo británico y luego volverá a España para recibir a Croacia el 29 de septiembre. Cuatro días después, la Roja no se moverá ya que se enfrentará también en casa ante República Checa el 3 de octubre. Después tendría que viajar a Croacia para comenzar la fase de vuelta el 6 de octubre.

Casi un mes de margen, España irá a República Checa el 12 de noviembre y cerrará la fase de grupos el 15 de noviembre ante Inglaterra en tierra española, donde es probable que esté aún en juego el liderato del Grupo 3.

Calendario de España en la fase de grupos de la Liga de Naciones