La relación entre todas las lesiones de Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz no está teniendo un inicio fácil de 2023. El tenista murciano comenzó una nueva temporada como número uno del mundo, pero a su vez dándose de baja, de forma obligada e irremediable, del primer Grand Slam de la temporada, el Open de Australia. Después de no poder acabar tampoco 2022 en pista por una dolencia en el oblicuo abdominal Alcaraz, ve ahora como su lesión en el semimembranoso de la pierna derecha se reproduce tras la mini gira de tierra por Argentina y Brasil. Esta recaída, si bien no le llevará un prolongado proceso de recuperación, al menos sobre el papel, sí tiene que ver con la anterior, lesión que a su vez también contaba con una relación con la primera que se le produjo en el Masters 1000 de París-Bercy.

El doctor Vicente de la Varga, director de los servicios médicos del CAMDE, aporta a OKDIARIO una explicación sobre los problemas físicos que viene sufriendo Carlos Alcaraz en los últimos meses. Tal y como cuenta el galeno, las lesiones que se han producido en el cuerpo de la actual número dos del ranking ATP, están relacionadas entre ellas, por lo que no resultan casual, es una vez, apareció la primera allá por noviembre de 2022.

«No es casualidad que Carlitos Alcaraz se haya vuelto a romper por el mismo sitio», comenta De la Varga, en el comienzo de su explicación. El semimembranoso ha vuelto a ser el músculo que ha ocasionado un nuevo parón en la carrera del tenista de El Palmar, después de una recaída tras la final del ATP 500 de Río de Janeiro, en la que cayó ante Cameron Norrie. Este músculo es, de los que forman parte de la parte posterior del muslo, el menos dado a dañarse, y las lesiones se suelen producir por un estiramiento exagerado al hacer un ejercicio o intentar golpear una pelota.

«Las del semimebranoso son lesiones habitualmente más pequeñas, con menor edema e inflamación y con un periodo de recuperación que el resto de los isquiotibiales», cuenta Vicente de la Varga, explicando los cortos periodos de baja del tenista español, que no atienden a la precipitación si no al propio músculo dañado.

A continuación, el galeno incide en el principal elemento llamativo de las lesiones sufridas por Carlos, y es que las tres tienen relación entre sí, comenzando todo por la rotura del oblicuo abdominal producida el pasado mes de noviembre en París. «El motivo por el que Alcaraz sufrió su primera lesión en enero puede tener relación con la que tuvo dos meses antes en el oblicuo abdominal, pues está documentada la relación entre una musculatura abdominal débil o recién lesionada y la sobrecarga o rotura de los isquiotibiales».

«El motivo de la segunda rotura en el semimembranoso es simplemente haber tenido la primera rotura, pues el mayor factor de riesgo para sufrir una lesión así es haberla sufrido en los dos meses anteriores», completa De la Varga, que resalta la importancia de evaluar a Alcaraz tal y como están haciendo sus médicos y fisios, en pos de evitar que estas dolencias se repitan en el tiempo.