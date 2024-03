Red Bull lanza un guiño a Alonso tras los últimos rumores de su fichaje

Red Bull no dejado escapar la oportunidad de mandar un guiño a Fernando Alonso en la felicitación a uno de sus ex pilotos. Este miércoles David Coulthard, que formó parte de la escudería desde su creación en 2005 hasta 2008, ha cumplido 53 años y los austriacos han querido dedicarle un mensaje adjunto a una icónica imagen de su podio en el Gran Premio de Mónaco 2006. En ella, se ve al escocés con una capa de Superman y junto a él posan Alonso, ganador de la carrera, y su entonces jefe en Renault, Flavio Briatore.

Estas particulares felicidades de Red Bull al piloto con el que comenzó a labrar su historia en la Fórmula 1, llegan en el momento más álgido con el posible fichaje de Alonso por el mejor equipo del mundo. Como decimos, el día en el que Coulthard subió a los austriacos al podio en el Principado, Alonso ganó la prueba antes de coronarse campeón por segunda vez y ahora, 18 años después, su futuro podría estar ligado a estos

Happy birthday to our very own Superman, DC 🥳 pic.twitter.com/9BeHqztri1

— Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) March 27, 2024