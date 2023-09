Red Bull habla abiertamente de la posibilidad de fichar a Fernando Alonso

Uno de las voces más autorizadas de Red Bull ha hablado sobre la posibilidad de juntar en la escudería austriaca a Max Verstappen y Fernando Alonso. Una situación que parece más que complicada dentro de la Fórmula 1 por el gran poder que tiene el piloto holandés dentro de la escudería de la bebida energética. Adrian Newey, director técnico del equipo, habló de que sería «muy interesante una dupla con un número uno veterano y otro más joven».

«Sería muy interesante una dupla con un número uno veterano y otro más joven. Por ejemplo, Fernando es uno de los competidores más formidables de la historia y quizá famoso por no llevarse muy bien con sus compañeros de equipo digamos», ha añadido.

Pero no parece que Red Bull y el propio Max Verstappen esté dispuesto a aceptar ese fichaje. El piloto holandés aspira a ser uno de los pilotos más grandes en la historia de la Fórmula 1 gracias a un equipo que le ha otorgado el mejor coche posible y, también, uno de los mejores de la época moderna. Además, la llegada del asturiano alteraría el estatus del que será campeón del mundo por tercera vez consecutiva en las próximas carreras.

No obstante, Adrian Newey no tiene problemas en alimentar los rumores y avivar la polémica sobre la llegada de Alonso a Red Bull como compañero de Max Verstappen: «Max contra Fernando, Lewis contra Fernando de nuevo, sería interesante ver a Fernando con toda la experiencia que tiene ahora si es diferente al piloto que era en 2007 con McLaren. Yo creo que sería diferente, da la sensación de que ha suavizado esa postura», comenta Adrian Newey.

«Max, con sus habilidades increíbles, sin querer hacerlo a propósito, hizo sufrir mucho a Alex para entender cómo iba tan rápido. Lo mismo ocurrió con Pierre. Si tienes a dos compañeros de equipo, uno de ellos es excepcional y otro brillante, pero sin llegar a ese nivel, este último necesita reconocer que no podrá estar a la altura del primero, por ejemplo, como ocurre con Max», reconoce Adrian Newey en el podcast oficial de la Fórmula 1, Beyond The Grid.

Oferta de Ferrari

Por otro lado, Newey confirma que Ferrari ha querido ficharle hasta en tres ocasiones: «Ferrari se acercó a mí en la época de la Indy, que es algo que no cuenta, y también en 1993 y 2014. La oferta de 1993 fue muy tentadora. Fue Jean Todt, acababa de empezar, y le recuerdo hablando de la idea de si debía contratar a Michael Schumacher o no. ¿Cree qué fue buena idea?», comenta uno de los ideólogos de Red Bull.

«Mis negociaciones en 2014 con Ferrari fueron puramente por frustración. Realmente no quería irme, pero estábamos en esa posición en la que Renault no había hecho un motor híbrido competitivo. Eso sucede el primer año, de acuerdo, con las nuevas reglas. Todos cometemos errores, pero fuimos a ver a Carlos Ghosn (exdirector general de Renault) , Christian Horner y yo, para intentar presionarle para que aumentara el presupuesto», añade Newey.

«La respuesta de Ghosn fue, ‘no tengo ningún interés en la Fórmula 1, solo estoy en ella porque mi gente de marketing me dice que debería estarlo’. Fue un momento muy deprimente», zanja.