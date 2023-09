La FIA reconoce que favoreció a Verstappen con una decisión inédita

La Federación Internacional de Automovilismo (FIA) ha reconocido que favoreció a Max Verstappen en el pasado Gran Premio de Singapur. No lo ha hecho en público, sino a puerta cerrada, durante la reunión con los directores de equipo en el circuito de Suzuka, que este fin de semana acoge el Gran Premio de Japón. Allí es donde el comisario Matteo Perini ha admitido que el líder del Mundial de Fórmula 1 tuvo que ser sancionado en la sesión de clasificación en Marina Bay, algo que no sucedió.

Verstappen sufrió en Singapur su peor fin de semana en mucho tiempo. Allí fue donde murió su racha de diez victorias consecutivas a manos de Carlos Sainz, que entregó a Ferrari su primer triunfo de la temporada, pero su resultado podría haber sido mucho peor si la FIA hubiera castigado su errático pilotaje del sábado.

Y es que el vigente bicampeón mundial sorprendió por sus nervios durante la clasificación en el trazado nocturno, donde acusó la falta de rendimiento de su Red Bull por primera vez en mucho, mucho tiempo. En ese contexto se explican los tres incidentes que protagonizó sobre el asfalto: uno por molestar a Yuki Tsunoda, otro por hacer lo mismo a Logan Sargean y el último por provocar un tapón voluntario y un consecuente atasco de coches en el pitlane.

El propio piloto holandés reconoció después su culpabilidad cuando fue preguntado por el encontrazo con Tsunoda. «Eso no ha estado bien. No lo he visto porque estaba en la radio hablando sobre cuál era el problema y después ya no me avisando hasta que lo tenía detrás de mí. Básicamente resume mi clasificación, muy agitada y desordenada», lamentó.

Pues ni con esas palabras la FIA se atrevió a sancionar a Verstappen, que conservó su undécima posición en la parrilla y en la carrera logró remontar seis plazas hasta finalizar quinto. Según informa Motosport.com, Perini ha reconocido en Japón que el holandés debería haber sancionado con tres puestos en la parrilla de salida, por lo que hubiera empezado decimocuarto.

Sorprendentemente, el comisario de la FIA ha añadido que este incidente no será tomado en cuenta como precedente para futuras situación de este tipo, por lo que se borrará de la base de datos que tienen los comisarios para tomar decisiones.

Cuántas victorias tiene Verstappen

Verstappen vio quebrada en Singapur su racha de diez victorias consecutivas, récord en toda la historia de la Fórmula 1. En total, el holandés ya ha sumado doce este año y tiene su tercer título de campeón mundial en el bolsillo. A falta de siete pruebas, la única duda es en qué escenario lo dejará matemáticamente sentenciado.

Por el momento, ha empezado el Gran Premio de Japón de forma inmejorable, al marcar el mejor tiempo en la primera jornada de entrenamientos libres por delante del Ferrari de Charles Leclerc y del McLaren de Lando Norris. El campeón tiene ganas de revancha y los espectadores de la Fórmula 1 solo esperan que la FIA no incurra en ayudas innecesarias como ocurrió en la anterior prueba.