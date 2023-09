Así serán los espectaculares cascos que lucirán los pilotos de Fórmula 1 en el GP de Japón

El Gran Premio de Suzuka es uno de los más especiales del calendario. La edición de este año presenta muchas novedades, como la obra medioambiental de Sebastian Vettel, o el compuesto de neumáticos nuevo de Pirelli. Pero, sin duda, la mayor de todas la lucirán los pilotos. Además de las mejoras que cada escudería decida incorporar este fin de semana, los protagonistas de la Fórmula 1 llevarán unos cascos especiales en Japón.

El más destacado es el de Fernando Alonso. El piloto español colocará en su cabeza un espectacular casco caracterizado con símbolos de la cultura japonesa, como el del samurái. Esta semana, con motivo del Gran Premio asiático, Aston Martin publicaba una fotografía de su característico tatuaje en la espalda: el de un guerrero nipón. Ahora, el samurái asturiano lucirá este icono en su cabeza y también el de un templo y un dragón.

«Siempre es fascinante descubrir más de los samuráis y en general, la cultura japonesa. Con 15 años solía leer muchos libros y ahora, es muy interesante, venir a Japón y aprender cosas nuevas. Suzuka es mi circuito favorito y cuenta con una de las mejores aficiones. Siempre que venimos aquí sentimos el apoyo, es una carrera especial y creo que todos en Aston Martin estamos listos para el desafío», comentó un apasionado Alonso este jueves en su llegada al circuito.

El bicampeón del mundo no será el único que luzca una edición especial de su casco en Japón. De hecho, alguien que también cuenta con dos títulos en su palmarés, Max Verstappen, también lo hará y se pasará al blanco, al igual que Alonso. En la parte superior del casco está dibujada la cabeza de una especie de animal salvaje, todo caracterizado en torno a la cultura nipona.

Special place, special memories, special helmet 🇯🇵

I hope you all like it 🙌 for the mini helmets 👉 https://t.co/qf4I1JOhyT pic.twitter.com/yYWSTjUEuR

— Max Verstappen (@Max33Verstappen) September 19, 2023