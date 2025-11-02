La Real Sociedad baja a la tierra al Barcelona femenino que suma su primera derrota del curso

El Barcelona baja a la tierra. El conjunto culé ha perdido su primer partido de la temporada, en Zubieta ante la Real Sociedad. Lo ha hecho con un gol de Edna en la primera mitad, que ha permitido a las donostiarras asaltar la tercera plaza de la clasificación de la Liga F. Las azulgranas, que llegaban a Guipúzcoa con lesiones importantes como la de Salma y, sobre todo, Patri Guijarro, salieron con prácticamente todo lo que tenían a su disposición, pero terminaron cediendo su primera derrota del curso por 1-0.

Hito histórico el que ha logrado la Real, puesto que deja a cero al Barcelona por primera vez en los últimos cinco años. No se quedaban sin marcar un gol las culés en el campeonato desde el 25 de enero de 2020, cuando empataron a cero contra el Atlético de Madrid. Ha tenido que pasar un lustro para quedarse sin marcar en un encuentro liguero.

Las azulgranas no podían contar por lesión con Patri Guijarro, que se ha lesionado para los próximos tres meses, ni con Salma, que sufre una lesión de ligamentos. Sin embargo, Pere Romeu sí que podía contar con sus dos piezas puntales: Alexia y Aitana. Además, tenía en punta a una Claudia Pina que llegaba en estado de gracia tras sobresalir con España de nuevo.

Mapi León, Ona Batlle y Vicky López se quedaban en el banquillo de inicio, teniendo que salir en la segunda mitad. Salían con un equipo formado por Cata Coll; Cámara, Paredes, Aleixandri, Brugts; Serrajordi, Aitana Bonmatí, Alexia Putellas; Graham Hansen, Sydney Schertenleib y la citada Pina.

Sorprendieron las donostiarras en la primera parte, por medio de Edna Imade de penalti. La delantera está en racha, hasta el punto de que suma siete goles en siete partidos jugados este curso con las vascas y es la Pichichi del campeonato. La delantera es una de las futuribles de la Selección, puesto que es nacida en Marruecos, de nacionalidad nigeriana, pero lleva toda la vida viviendo en nuestro país. Su nacionalización está en trámite y podría ser una de las sorpresas de las próximas listas de Sonia Bermúdez si el Gobierno aprueba darle la nacionalidad.

Las campeonas, por su parte, dominaron todo el encuentro, pero tuvieron el día de que la pelota no quiso entrar. Hasta 34 disparos intentó el Barcelona, sin éxito de ver puerta. Hasta el tramo final, cuando el Barça llegó a derribar el muro de las txuri-urdines, por medio de Fenger, que peinó el balón a la salida de un córner para anotar. Sin embargo, el tanto fue anulado por fuera de juego.