Rummenigge: “No vendemos a Lewandowski ni por 150 millones”

Karl-Heinz Rummenigge le ha vuelto a cerrar la puerta de salida a Robert Lewandowski. El máximo mandatario del Bayern Múnich se mostró tajante ante la posibilidad de que el ariete polaco fiche por el Real Madrid. “Quería irse, pero le informamos que no. Estamos muy contentos con él. No nos interesa que se vaya, no importa si alguien pone entre 100 y 150 millones de euros en la mesa”, dijo.

En una entrevista concedida a la ESPN, Rummenigge ha alabado, sin embargo, la labor del Real Madrid en un mercado de fichaje inflado a su juicio por equipos irresponsables. “El City o el PSG siempre han inflado el mercado. No así el Real Madrid, que no ha gastado casi nada en los últimos años, lo que es una prueba de que no te tienes que unir a la locura para ganar una Champions“, indicó.

Por otra parte, Rummenigge lanzó un dardo al ex técnico del equipo, Pep Guardiola. “Él dijo que planeaban comprar algunos jugadores más, pero que decidió no hacerlo porque ya no quieren ser parte de la locura. Me sorprendió que dijese eso, pero luego pensé que sería maravillo si fuera cierto“, aseguró.

Por último, el mandatario del Bayern Múnich aseguró que el objetivo único del equipo es volver a ganar una Orejona. “Ganar la Champions es nuestro camino. Nuestro objetivo es levantar nuevamente el trofeo de la Champions, más temprano que tarde”, zanjó.