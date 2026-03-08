El Rayo vuelve a cargar contra el 8M: «Seis años del inicio de las complicaciones de la pandemia»

El Rayo Vallecano ha vuelto a arremeter contra el 8M. Como es habitual cada 8 de marzo, con motivo del Día Internacional de la Mujer, el club madrileño ha publicado su clásico tuit contra las manifestaciones que se produjeron en España el 8 de marzo de 2020. Bajo la dirección de Raúl Martín Presa, la entidad achaca el inicio de la «terrible pandemia» a las concentraciones masivas que se produjeron aquel día.

Aquel domingo 8 de marzo de 2020 tuvieron lugar manifestaciones multitudinarias por todo el país, como es habitual, para reivindicar los derechos de la mujer. En Madrid se celebró la manifestación más grande de todas. Además, aquel día se disputaron con total normalidad los partidos de fútbol de Primera y Segunda División.

El estallido de la pandemia de Covid-19 en España, que tuvo lugar algunos días más tarde, y el posterior decreto del estado de alarma, hicieron que muchos culparan al movimiento feminista de la gran cantidad de contagios que se produjeron en nuestro país poco después. El confinamiento por el coronavirus comenzaría una semana más tarde, el 14 de marzo, debido al repunte de contagios en España.

Nuestro recuerdo y emocionado homenaje a las víctimas de la COVID-19 y nuestra solidaridad con sus familiares y amigos, cuando se cumplen seis años del inicio de las complicaciones de la terrible pandemia en nuestro país. pic.twitter.com/CQtWQM1RBu — Rayo Vallecano (@RayoVallecano) March 8, 2026

Por eso, desde hace seis años, el Rayo Vallecano siempre pone un tuit recordando a las víctimas de aquella terrible pandemia que dejó casi 75.000 fallecidos por el coronavirus en 2020. «Nuestro recuerdo y emocionado homenaje a las víctimas de la COVID-19 y nuestra solidaridad con sus familiares y amigos, cuando se cumplen seis años del inicio de las complicaciones de la terrible pandemia en nuestro país», asegura el club vallecano en sus redes.