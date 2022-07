Raphinha se borra de la gira del Leeds… a la espera de cerrar su fichaje por el Barça

El fichaje de Raphinha por el Barcelona está al caer. El Leeds ha dado la lista de convocados para la gira australiana y no está el delantero brasileño. El conjunto inglés ha puesto rumbo a tierras australianas este mismo sábado para comenzar la gira y lo ha hecho sin su estrella, que se ha quedado en Inglaterra entrenando en solitario a la espera de concretar su fichaje por el cuadro azulgrana.

Las negociaciones entre clubes van viento en popa y el conjunto de Yorkshire es consciente de que el brasileño quiere marcharse en esta ventana de traspasos, de ahí que haya desconvocado al jugador de la lista para la gira por Australia. La última oferta del Barcelona era de 55 millones de euros más variables en función del rendimiento del delantero.

Desde las oficinas del Camp Nou confían en que el Leeds acepte su última propuesta y así poder cerrar el fichaje. Mientras tanto, Raphinha sigue entrenando en solitario en las instalaciones del Leeds a la espera de que se concrete su salida al Barcelona y comenzar así una nueva etapa a las órdenes de Xavi Hernández.

En Yorkshire no quieren alargar más las negociaciones. Raphinha ya le ha transmitido al club su deseo de salir este verano y todo apunta a cambiará Leeds por Barcelona. Las últimas informaciones que llegan desde la Ciudad Condal son que su fichaje se podría cerrar la próxima semana.

Están terminando de concretar los detalles del acuerdo entre clubes para que el futbolista brasileño pueda viajar a Barcelona para firmar con su nuevo equipo. El delantero será el tercer fichaje del conjunto azulgrana en este mercado. No obstante, el Barça no puede fichar si no activa la segunda palanca ya que no tienen crédito para acudir al mercado.