Con la segunda palanca a punto de producirse, el Barcelona ya piensa en acometer los fichajes que tanto tiempo lleva deseando Xavi Hernández. Desde que finalizó la temporada pasada, han salido infinidad de nombres que les vinculaban al conjunto blaugrana. Pero bien es cierto que, ni con la primera palanca activada, el conjunto culé puede fichar. Tan solo ha hecho oficial los fichajes de Christensen y Kessie al venir libres de sus respectivos clubes. Y en Europa piensan que no tienen liquidez para hacer frente a otros grandes traspasos.

La pasada semana, el Barcelona ejecutó la primera palanca donde vendió el 10% de los derechos televisivos a Sixth Street. El club cerró esta operación con la compañía estadounidense durante los próximos 25 años a cambio de una plusvalía total de 267 millones para esta temporada campaña. Tras ella, el Barcelona está preparado para vender ahora otro 15% de los derechos que le otorgaría unos 400 millones de euros, aproximadamente.

Ahora, con esta lluvia de millones, Laporta ansía en hacer oficial la operación para poder fichar a jugadores como Lewandoswki, Raphinha, Marcos Alonso y Azpilicueta. El acuerdo con el polaco está cerrado desde hace tiempo, pero el Bayern exige unas condiciones que el Barcelona, por su situación financiera no puede llegar. Por otro lado, el club blaugrana se encuentra en la pole para fichar al jugador del Leeds por una cifra cercana a los 55 millones de euros más variables y se encuentra a la espera de una respuesta del Leeds.

Se trata de una oferta inferior a la del Chelsea, pero el jugador brasileño sueña con jugar a las órdenes de Xavi. No obstante, tanto el Leeds como el Bayern, y otros clubes con los que negocia el Barcelona, tienen cierto miedo a que el club azulgrana no pague las primeras cuotas de los fichajes. Así lo ha hecho saber el periodista Alex Crook en Talk Sport: «Hay preocupación entre los clubes de que el Barça no pague las primeras cuotas de los fichajes».

❌ “Barcelona don't want to pay their first instalment [for Raphinha] until next year.”

😳 “There’s a genuine concern amongst clubs that Barca may not be around to pay the first instalments.”

Alex Crook says selling clubs are concerned about the future of Barcelona pic.twitter.com/vuUYUm8qtU

— talkSPORT (@talkSPORT) July 9, 2022