Sergio Agüero ha dado su opinión sobre las vacunas contra el coronavirus en un directo con Ibai Llanos. El argentino preguntó al comunicador que si había pasado el Covid, a lo que respondió «cinco veces». «Tres o cuatro veces lo tuve; o sea que la vacuna no sirve para un carajo», contestó el ex del Barcelona, mientras Ibai le trató de frenar: «No digas eso tío, sí que sirve». Lejos de pararle, el Kun finalizó diciendo: «Me agarró Covid al final; supuestamente te cubre, la chota me cubrió».