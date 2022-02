Los problemas cardiacos han obligado al Kun Agüero a dejar el fútbol antes de lo que le hubiera gustado. El ya ex delantero tuvo que colgar las botas después de sufrir una arritmia cardiaca el pasado 30 de octubre, en un encuentro ante el Alavés. Aquel partido fue el último que disputó y, ahora, tres meses y medio después, ha relatado las consecuencias de sus problemas de corazón.

El que fuera jugador del FC Barcelona durante su última etapa como futbolista ha encontrado en el streaming su refugio para sobrellevar de la mejor manera posible la ausencia del fútbol en su día a día. Su afición comenzó antes de colgar las botas y, una vez confirmó su retirada, dispone de más tiempo para compartir con sus seguidores. Ahora, ha sido a través de su canal donde ha querido hablar sobre sus recientes problemas en el corazón, revelando las secuelas que le han quedado.

«Ahora juego al fútbol-tenis y me ahogo. A veces pienso si podré correr un pique, al menos. Siendo que el corazón no me acaba de funcionar, que me va al palo», ha revelado el que fuera delantero de Atlético, City y Barça. Pese a ello, ha dejado claro que ha encontrado una manera de paliar la ausencia de su pasión y de estar cerca de sus fans: «Mejor me quedo acá sentado, stremeando, tranquilo. Por si las moscas, viste…».

Agüero anunció su retirada el pasado 15 de diciembre, en una rueda de prensa en el Camp Nou acompañado por Joan Laporta. «Les comunico que he decidido dejar el fútbol profesional. Es un momento muy duro», señaló en aquel momento. Todo ello fue tras sufrir una arritmia en el encuentro ante el Alavés, que le obligó a ser sustituido, someterse a pruebas e instalarse un chip en el corazón. Ahora, Agüero trata de adaptarse a su nueva vida, esperando poder practicar deporte aunque sea esporádicamente.