Rafa Nadal sobre su regreso a las pistas: «No estoy aún para volver a la competición»

Rafa Nadal compareció en un acto público organizado por Cantabria Labs en el que fue preguntado por su vuelta a las pistas de tenis. El retorno del tenista español aún no tiene fecha pero esa pregunta sobrevolaba el ambiente en el Museo del Traje de Madrid en un evento en el que también habló el presidente de la compañía farmacéutica, Juan Matji. Desde 2019 que unieron sus caminos no han parado de colaborar en campañas y este jueves en la capital de España presentaron su último nuevo complemento alimenticio: NDL Prohealth

«Para la Copa Davis no hay opción porque estamos eliminados. La realidad es que voy día a día porque no tengo la capacidad de conocer cómo va a estar mi cuerpo en unos meses. La primera opción sería en enero en Australia. No ha cambiado mucho, desde hace unas semanas estoy entrenando un poco más. A partir de aquí iremos cada día construyendo el futuro. Estoy un poquito mejor, pero no estoy aún para volver a la competición. Si voy a estar en Australia o no, no lo sé», comenzó de forma tajante Rafa Nadal.

«Fuera de la pista soy normal. No como jamón. No sé si es un defecto. No creo que haya cambiado en nada. Tuve que tomar una decisión un poco más drástica, mi forma de ver todo es la misma. He podido hacer cosas que no he hecho jugando y que me hacen feliz. Estoy entrenando con dolor. A mis 37 años la única presión que tengo es la mía, mi autoexigencia», continuó el tenista español.

«Llevamos cuatro años unidos a nivel profesional y surgió una buena amistad. La gente está cada vez más concienciada de que el deporte es salud. El tenis es un deporte muy singular, es un deporte de perdedores. Cada semana perdemos todos menos uno. Estamos acostumbrados a convivir con la derrota, luego la victoria es más especial», afirmaba Rafa Nadal durante el acto.

«Yo soy una persona que se ha ido concienciando con los años. A día de hoy el mundo está más enfocado en transmitir como cuidarse. Cuando yo empecé el conocimiento de lo que era salud y alimentación estaba mucho más atrasado que a día de hoy. Para mí es muy importante crecer con esa educación a nivel de alimentación y suplementación. Yo me he dado cuenta mucho más tarde, pero es de vital importancia y ha supuesto un esfuerzo mucho mayor», añadió Rafa Nadal.

Rafa Nadal también fue preguntado sobre las horas que le dedica al día a su entrenamiento: «Es cambiante. Depende del momento en el que uno está. No entreno lo mismo ahora que cuando tenía 18 años. Entreno lo que puedo y lo que me deja el cuerpo. Estoy entrenando más ahora que hace un mes. En mi situación actual salgo de un proceso de recuperación de cirugía. A ver si tengo la posibilidad de poder ir incrementando las horas de entrenamiento y poco a poco coger un ritmo necesario para volver a competir».