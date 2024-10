¿En qué escudería va a correr Carlos Sainz en 2025? Así será su nuevo coche

Carlos Sainz volvió a demostrar que es uno de los grandes pilotos de la parrilla este fin de semana en México. El piloto español logró la cuarta victoria de su carrera en el Gran Premio de México tras imponerse de forma brillante en la carrera disputada el domingo en el Autódromo Hermanos Rodríguez. El madrileño se subió a lo más alto del podio en una de sus últimas carreras con Ferrari antes de poner rumbo a Williams, que será su equipo a partir de la próxima temporada.

Carlos Sainz puso la guinda a su fin de semana excelso en México tras imponerse de forma espectacular en una carrera en la que demostró que es un piloto que está para grandes cosas. El madrileño se subió a lo más alto del podio por cuarta vez en su carrera (es la segunda del año) y en la rueda de prensa posterior dejó claro ante los medios que quería marcharse de Ferrari con un triunfo. Ahora tendrá cuatro oportunidades más para demostrar su talento y escalar puestos en la clasificación de pilotos.

«Es increíble ver estos aficionados, he sentido el apoyo de ellos todo el fin de semana, siempre he tenido mucho aquí, lo he sentido todo el fin de semana, la necesitaba, necesitaba rematar la faena, llevo tiempo diciendo que quería una victoria más antes de irme de Ferrari, y hacerlo aquí delante de estos aficionados, es impresionante», afirmó Carlos Sainz tras entrar primero en meta. El madrileño también dejó claro que intentará conseguir otro triunfo para despedirse con un buen sabor de boca. «Quedan cuatro carreras y quiero disfrutar, y si viene otra, iré a por ella», dijo.

Carlos Sainz puede estrenar coche… en 2024

Carlos Sainz vive sus últimos días en Ferrari después de que quedarse sin asiento en su día después del fichaje por sorpresa de Lewis Hamilton para la temporada 2025. Después de meses de negociaciones con varios equipos de la parrilla y haber sonado incluso para ser el segundo piloto en Red Bull, finalmente el piloto español se unión al proyecto de Williams de cara a la próxima temporada.

La escudería británica trabaja a destajo desde hace meses para intentar darle un coche competitivo a un Carlos Sainz que acabó siendo seducido por un proyecto dirigido por James Vowles. El jefe de Williams incluso habló en su día que Carlos Sainz se podría subir a su nuevo coche este mismo año, en los test que se celebrarán en Abu Dabi tras la última carrera del año. El piloto español tiene contrato con Ferrari hasta finales de 2024 pero todo hacer indicar que esto no será impedimento para probar su nuevo coche.

«Todavía tenemos que llegar a un acuerdo con Ferrari, tiene contrato hasta finales de 2024. Sin embargo, espero verlo en el coche en Abu Dabi», dijo James Vowles en su día en declaraciones que recoge Racing News 365. El jefe de Williams también explicó en su día los motivos que llevaron al equipo británico a apostar por Carlos Sainz. «Si haces que tu coche sea más rápido, o si tienes pilotos que potencian tu coche, o pilotos que se mejoran entre sí y mejoran el coche, eso a su vez te proporciona una posición en el campeonato e ingresos por patrocinio. Esa es la fórmula secreta de cómo dirigir un equipo de F1. Tienes que invertir tus finanzas en uno o dos pilotos en circunstancias que sabes que impulsarán al equipo hacia adelante», opinó.

Incluso el director del conjunto de Grove también dejó claro en Sky Sports que el contrato de Carlos Sainz con Williams irá hasta 2028. «Lo que he hablado de ahí es que Carlos Sainz mismo ha dicho que estaba aquí para el 2025 y 2026, así es como lo ve. En realidad, estoy extendiéndolo más allá, y diciendo que espero que esté aquí para el 2025, 2026, 2027 y 2028, esa es la extensión del acuerdo que hemos firmado», apuntó.

Así que Carlos Sainz parece que se incorporará a Williams a la conclusión de este campeonato del mundo y llegará al equipo británico con polémica, ya que la dirección también tendrá que decidir la situación de Franco Colapinto. El carismático piloto argentino ha rendido a buen nivel en sus primeras carreras en la Fórmula 1 pero esto no le bastará para sentarse en un Williams a partir de 2025.

Así será su nuevo coche

En Williams trabajan desde hace meses a destajo para darle a Carlos Sainz un coche competitivo de cara al próximo año 2026. Desde la fábrica de Reino Unido tienen puesto el foco en la entrada en vigor de la nueva normativa y utilizarán el primer año de Carlos Sainz en el equipo para potenciar el coche pensando en la siguiente temporada, fecha en la que habrá toda una revolución en la Fórmula 1.

«Carlos puede marcar la diferencia con cualquier coche. Por eso lo trajimos. Es una gran incorporación para cualquier equipo. Nos impulsará hacia adelante porque ha dedicado su corazón y alma al equipo. Contribuirá a mejorar las salidas, el ajuste del coche, el trabajo con los neumáticos, el simulador…», dijo ante la prensa James Vowles.