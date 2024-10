El feo de Leclerc a Sainz: evitó felicitarle tras ganar el GP de México de Fórmula 1

Charles Leclerc tuvo un feo gesto con Carlos Sainz, que demuestra que la tensión en el garaje de Ferrari es máxima. Después de que el madrileño se llevara la victoria en el GP de México de Fórmula 1, se bajó del monoplaza y se cruzó con su compañero. Sin embargo, el monegasco pasó de largo y evitó saludarle y felicitarle por su triunfo en la carrera. La cara de Sainz lo decía todo, sin comprender qué hacía su compañero de equipo.

La relación entre los dos pilotos de Ferrari se ha ido deteriorando con el paso de los meses y, ahora, ha alcanzado su máximo punto, con Leclerc ignorando por completo al español. Sainz le buscó para darle la mano, después de que el monegasco subiera al tercer cajón del podio, pero éste evitó cualquier tipo de contacto con él.

Leclerc pasó de largo, para incredulidad de Carlos Sainz, que no entendía nada. Un gesto maleducado del piloto de Ferrari hacia su compañero de escudería, que se despedirá en cuatro carreras de la marca italiana para poner rumbo a Williams. Lo hará a lo grande, puesto que este domingo sumó su cuarta victoria en la Fórmula 1 ganando en México.

Leclerc no tuvo su mejor día. Todo apuntaba a un doblete de Ferrari, tras el conseguido en Austin, donde ganó el monegasco, con el español en segunda posición. Parecía que se cambiarían las tornas en Ciudad de México, pero Leclerc cometió un tremendo error que le llevó a mostrarse muy enfadado al término del Gran Premio.

Charles was having none of it pic.twitter.com/NRwLoUk71x

— 𝓑𝓵𝓲𝓼𝓼𝓯𝓾𝓵¹⁶ (@bliss_n16) October 27, 2024