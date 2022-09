El profundo mensaje de María José Camacho tras ser fotografiada con Casillas

La semana pasada Iker Casillas fue el gran protagonista en el mundo del corazón y la prensa rosa tras salir a la luz varias fotos en las que aparecía en actitud muy cariñosa con María José Camacho, viuda de Francesc Arnau. Ambos negaron un romance rápidamente en sus redes sociales, pero las imágenes venían a decir otra cosa. Días después, la influencer publicó un largo mensaje en Instagram que muchos creen que puede referirse a su relación con el ex portero del Real Madrid.

«Sentir la fortuna de los momentos, de los segundos que nos dejan vivir con ellos y contigo misma. Conocer sin querer y acabar queriendo, sentir mucho en poco tiempo, cruzar miradas, abrazar fuerte… Los reencuentros, dejarte la garganta cantando. Todo vale la pena, incluso lo que duele, son momentos y si no los disfrutas, seguro que algo aprendes. Vivir intensamente la tranquilidad», ha escrito junto a un posado suyo, desatando las especulaciones sobre su estado sentimental.

Desde que se separara de Sara Carbonero hace más de un año a Iker Casillas se le ha relacionado con varias mujeres. La última de ellas ha sido María José Camacho, que es la viuda de Francesc Arnau, ex portero del Barcelona y del Málaga que falleció en mayo de 2021. En esta ocasión, hay fotos que demuestran que entre ambos hay feeling, pues fueron cazados en actitud muy cariñosa en varias de sus citas en la Costa del Sol.

Unas fotos e informaciones que no gustaron nada a Iker Casillas, pues rápidamente salió a desmentir en sus redes que tenga una relación con María José. «Nueva ilusión, no. Nueva invención, sí», escribió ex guardameta junto a una captura de la revista, tratando de restar importancia a un asunto que sigue siendo noticia en todos los digitales y en el mundo del corazón.