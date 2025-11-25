Primera reacción del Barcelona a las palabras de Florentino Pérez: «Hay que responder en el campo»

El Barcelona ha dado este martes su primera respuesta a las palabras de Florentino Pérez en la Asamblea de socios compromisarios del Real Madrid del pasado domingo. El presidente madridista cargó contra el Barça por el ‘caso Negreira’ y Rafa Yuste ha pronunciado sus primeras palabras contestando al mandatario blanco.

«Nada, enfocados en el partido. Hoy es un día para pensar en el partido», comenzó señalando Rafa Yuste sobre las palabras del presidente del Real Madrid el pasado domingo en la Asamblea de socios compromisarios del club blanco. Pero los periodistas presentes en Londres cubriendo al Barcelona apretaron al vicepresidente culé y este terminó dando la primera respuesta de la entidad blaugrana a Florentino Pérez: «Tenemos que responder en el campo.»

«Nos enfrentamos al segundo clasificado de la Premier League, un equipo que está rindiendo a un nivel muy alto. Pero debemos demostrar que somos el FC Barcelona», añadió el vicepresidente de la entidad culé ante los medios desde el hotel azulgrana en Londres.

😳 RAFA YUSTE, sobre las PALABRAS de FLORENTINO: 😮 «Tenemos que responder en el campo». 🎙️ @10JoseAlvarez https://t.co/hXifPP70ag pic.twitter.com/nwNOE76Ya3 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 25, 2025

Las palabras de Florentino sobre el Barcelona

«El Real Madrid es el único que se ha personado en el juicio del ‘caso Negreira’. Cuatro presidentes han mantenido pagos millonarios durante 17 años al vicepresidente de los árbitros. Fran Soto ha pedido que se pase página. Y pide que «olvidemos el ‘caso Negreira’. ¿Quién lo va a olvidar? La realidad es que siguen ahí la mayoría de los árbitros del ‘caso Negreira’…», dijo el presidente madridista.

«Es una situación que les impide actuar con neutralidad. ¿Cómo es posible que en la previa de la final de Copa, el árbitro del partido, amenazara que los árbitros iban a tomar medidas contra nuestro club? ¿Antes de una final de la Copa del Rey?. Debería haber sido apartado y no se tomó ninguna medida al respecto», añadió Florentino Pérez.