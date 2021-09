Lluvia de críticas en Inglaterra sobre el técnico del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, tras su decisión de sentar a Cristiano Ronaldo a 20 minutos para el final del encuentro ante el Young Boys (2-1). El noruego retiró al delantero pese a que su equipo jugaba con diez desde la primera parte y que los suizos acababan de empatar el encuentro. Finalmente el equipo local sumó los tres puntos con un gol en el descuento para colocarse por sorpresa como líderes del Grupo F.

No fue el debut soñado por Cristiano Ronaldo en la Champions League tras su regreso al Manchester United. El delantero portugués marcó el tanto inicial del encuentro ante los Young Boys suizos, pero el equipo terminó cayendo (2-1) en la primera jornada de la fase de grupos. Además, Cristiano no terminó el partido ya que Ole Gunnar Solskjaer decidió sustituirlo en el minuto 71 por Lingard. Una decisión muy controvertida.

El técnico noruego sentó a Cristiano Ronaldo y a Bruno Fernandes con veinte minutos por delante de partido, cuando el Young Boys acababa de lograr el empate. «Han corrido mucho entre el sábado y hoy», justificó Solskjaer, en rueda de prensa, sobre la sustitución. También hizo referencia al césped artificial como un motivo más para dar descanso a sus jugadores.

Pero la decisión de sentar a Cristiano Ronaldo no fue entendida por muchos, más a sabiendas de la derrota final de los red devils en el descuento. «Podemos cuestionar la alineación. Si es el primer partido de la Champions League y el próximo encuentro no es hasta el domingo contra el West Ham… ¿Por qué no sacas a tu mejor equipo con tus mejores jugadores?», dijo Peter Schmeichel para CBS Sports.

Lluvia de críticas a Solskjaer y al propio CR7

«Luego quita a Cristiano. Los aficionados queremos a Cristiano en el campo, aunque el equipo sólo tenga 10 jugadores, porque si coge el balón puede conseguir que pasen cosas. Durante mucho tiempo los hinchas del United han esperado a un jugador de este estilo y lo cambia por uno que el año pasado mandó cedido a otro equipo, por un jugador que intentó vender, que intentó ceder… y lo cambia por Cristiano. Lo encuentro un poco raro», añadió el ex guardameta.

También llamó la atención el propio Cristiano Ronaldo por sus gestos al ser cambiado y después en la banda. El portugués estuvo dando instrucciones a sus compañeros al lado del técnico, una actitud que valoró Rio Ferdinand. «Si yo soy el entrenador, le diría que se sentara. Pero lo entiendo, es un chico apasionado, quiere ganar, necesita ganar y no puede aguantarse. Si eso implica que tiene que levantarse y ponerse al lado del entrenador a dar instrucciones, que así sea», comentó.