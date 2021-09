Cristiano Ronaldo sigue haciendo historia en la Champions League. El delantero portugués, que ya había marcado en su estreno con el Manchester United en la Premier, también lo hizo en la máxima competición continental en una tarde histórica para él en la que igualó a Iker Casillas como el jugador que más partidos ha disputado en la Liga de Campeones. Sin embargo, no pudo ser una jornada perfecta para el luso que vio como su equipo perdió en el último segundo en casa del Young Boys.

Apenas 12 minutos tardó Cristiano Ronaldo en seguir mejorando sus registros en Champions League y demostrar como se las gasta el máximo goleador de la historia de la competición. Con un remate con la derecha desde dentro del área tras un magistral pase de Bruno Fernandes, el Bicho anotaba su tanto 135 que le permite abrir más brecha con un Leo Messi al que ya aventaja en 15 goles.

El partido ya era especial para CR7 sólo por el hecho de escribir su nombre junto al de Casillas, al que todo apunta que superará en la próxima jornada contra el Villarreal. Cristiano puede presumir de haber disputado 177 partidos en la Champions League los mismos que logró el portero defendiendo la portería del Real Madrid y del Oporto.

Wan-Bissaka, expulsado

El partido cambió con la expulsión de Wan-Bissaka a los 35 minutos. El United se quedaba con uno menos con mucho tiempo aún por delante. La primera decisión de Solskjaer era quitar a Sancho para dar entrada a Dalot y recomponer la defensa. Tras el descanso era Varane, que había comenzado en el banquillo, era el que entraba por Van de Beek para blindar al equipo.

Pero el plan no salió bien al United, que no era capaz de sobreponerse a la inferioridad numérica. Cristiano Ronaldo, que pidió un penalti en el 53′ y se desesperaba al no encontrar la manera de acercarse a la portería suiza. Así, en medio del sufrimiento inglés llegó el merecido gol del Young Boys. El camerunés Ngamaleu le ganó la partida a Varane para empatar el partido y desatar la locura en la grada.

‘Regalo’ de Lingard

Solskjaer, en busca de soluciones, decidía sustituir a la dupla portuguesa Cristiano-Fernandes para dar entrada a Lingard y Matic en busca de energía y músculo en el centro del campo. Su idea pasaba por amarrar el punto e intentar aprovechar alguna jugada suelta. Pero su decisión no salió bien.

Cristiano se desesperaba en el banquillo sabiendo que se escapaba la oportunidad de sumar tres puntos contra el que a priori es la cenicienta del grupo. Lo que no esperaba es que en el descuento, Lingard iba a regalar la victoria a los locales. El centrocampista, en un error incomprensible, dio una asistencia a Siebatcheu que no perdonó ante De Gea.