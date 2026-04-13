Premier Pádel de Newgiza P2: cuándo empieza, dónde se juega, horarios de los partidos, cuadro del torneo y cómo ver por TV en directo

Las majestuosas pirámides de Giza serán testigo esta semana del Premier Pádel de Newgiza 2026 que se disputa en Egipto. Los mejores jugadores del mundo de pádel visitan uno de los lugares más importantes de la historia de la humanidad para disputar una de las pruebas del calendario de la IPF. Galán, Yanguas y Lebrón serán los principales representantes de la armada española en Giza. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el torneo.

El Premier Pádel de Newgiza 2026, que comenzó el pasado sábado 11 de abril con las rondas previas, se disputará durante esta semana en Egipto con fecha final de fiesta el 18 de abril, cuando se disputará la final del torneo que disputan los mejores jugadores del mundo. Este evento llega después de la cancelación del Qatar Major, que se tuvo que aplazar por la guerra de Irán. Arturo Coello y Agustín Tapia serán las grandes ausencias de este torneo, ya que se ausentarán por descanso. Esto deja a la pareja formada por Ale Galán y Fede Chingotto como grandes favoritos para el torneo.

Cuándo empieza el Premier Pádel de Newgiza

Se disputa entre el 11 de abril y el 18 de abril, fecha en la que disputará la final del torneo. El campeonato comenzó el pasado fin de semana con las rondas previas del torneo.

Dónde se juega el Premier Pádel de Newgiza

Se disputa en el Newgiza Sports Club de Giza. Este es uno de los escenarios más imponentes del calendario de la IPF y, además, tiene una particularidad: es un torneo al aire libre en el que habrá que tener en cuenta el viento o el calor.

Cuadro del Premier Pádel de Newgiza 2026

Ale Galán y Fede Chingotto son los grandes favoritos para hacerse con un torneo que está dotado con 264.534 euros de premio. La pareja formada por Franco Stupaczuk y el español Miguel Yanguas, o la dupla Lebrón-Augsburguer, son las otras grandes candidatas al título. Arturo Coello y Agustín Tapia, los números 1 del mundo, no estarán en el torneo por descanso.

Horarios de los partidos del Premier Pádel de Newgiza 2026

El Premier Pádel de Newgiza 2026 se disputa en Giza, Egipto, y por ello hay que tener en cuenta que en este país hay una hora más que en España. Algo que no será un problema para que los amantes de este torneo puedan seguir el evento.

Este lunes 13 de abril se disputarán los primeros partidos de dieciseisavos de final a partir de las 16:00 horas. A partir de las 09:30 horas del martes se completarán los partidos de esta ronda y durante la semana se disputarán las eliminatorias de octavos y cuartos de final a partir de las 10:00 horas. Las semifinales serán el sábado 17 de abril a partir de las 12:00 horas. Las finales, tanto masculina como femenina, están programadas para el sábado 18 de abril a las 15:00 horas.

Cómo ver por televisión y en vivo online el Premier Pádel de Newgiza

Las rondas iniciales se podrán ver de forma gratuita en el canal de YouTube Premier Padel. A partir de los cuartos de final, los devotos del pádel podrán seguir este campeonato a través de Red Bull TV. En Latinoamérica se retransmitirá a través de ESPN.

Qué día es la final del Premier Pádel de Newgiza

La final se disputará en el Newgiza Sports Club de Giza el sábado 18 de abril.