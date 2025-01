David Coote, polémico árbitro de la Premier League, fue suspendido hace unos meses tras la aparición de varios vídeos, algunos en los que aparecía insultando a Jürgen Klopp y otros en los que se le veía presuntamente consumiendo cocaína en fiestas organizadas antes y después de los partidos que dirigía. Ahora, el colegiado británico rompe su silencio da su explicación sobre lo sucedido, aprovechando también para declararse homosexual.

«Cuando era un árbitro joven, escondí mis emociones y también escondí mi sexualidad. Y eso me ha llevado a toda una serie de comportamientos», cuenta en una profunda entrevista concedida a The Sun: «Mi sexualidad no es la única razón que me llevó a estar en esa posición, pero no estoy contando una historia auténtica si no digo que soy gay y que he tenido verdaderas dificultades para ocultarlo».

EXCL: Emotional David Coote bravely comes out as gay pic.twitter.com/bMEvawLJ7P — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) January 27, 2025

David Coote fue pillado consumiendo droga en un hotel de Alemania, un día después de ser asistente de VAR en el encuentro de cuartos de final de la Eurocopa entre Francia y Portugal. Sin poner excusas, relata lo difícil que ha sido su vida: «No me reconozco en el vídeo de la cocaína. No puedo identificarme con lo que sentí en ese momento, pero así era yo. Estaba luchando contra el horario y no había oportunidad de parar. Y entonces me encontré en esa posición: escapando».

«He recibido abusos profundamente desagradables durante mi carrera como árbitro y añadirle mi sexualidad habría sido realmente difícil», cuenta, al tiempo que admite que era consumidor habitual: «No es algo de lo que dependiera día a día, semana a semana, mes a mes… pero era una de las vías de escape que tenía. Simplemente me permitía escapar del estrés, del trabajo. Me llena de una enorme vergüenza decir que tomé esa vía», dice.

Y asegura que la sobrecarga de partidos fue otro de los factores que aumentaron su estrés y sus problemas: «Después de la COVID y la introducción del VAR , de repente se necesitaron seis árbitros para cada partido. La FIFA me seleccionó para el Mundial Sub-17 en Indonesia, así como para la Eurocopa y los Juegos Olímpicos del año pasado. Eso significó que a lo largo de la temporada 2023-24 participé en más de 90 partidos, a menudo consecutivos. Al final de la temporada pasada, participé directamente en la Eurocopa y eso me generó una presión increíble. Tenía otro torneo por delante inmediatamente: viajaría a París para los Juegos Olímpicos».

«A otras personas que están en mi situación les diría que busquen ayuda y hablen con alguien porque si lo reprimen como lo he hecho yo, tiene que salir de alguna manera», añade David Coote, que se disculpa por sus insultos a Klopp en otro vídeo: «Quiero disculparme con cualquiera que haya ofendido con mis acciones. Reconozco que no estuvieron a la altura de lo que se espera de un árbitro de primer nivel y lamento profundamente haber dicho lo que dije. Soy un ser humano que cometió un error en un momento del que ahora me arrepiento profundamente».