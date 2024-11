No se habla de otra cosa en Inglaterra, y no solo en lo que se refiere a medios de comunicación deportivos, sino a nivel nacional. Escándalo sin precedentes en tierras británicas tras salir a la luz un vídeo de David Coote, árbitro internacional, esnifando cocaína durante la Eurocopa. El colegiado utiliza un billete enrollado para inhalar polvo blanco por la nariz en su habitación durante la cita europea, un vídeo que supuestamente fue grabado el pasado 6 de julio, un día después del partido de cuartos de final entre Francia y Portugal, en el que fue árbitro de VAR.

Según The Sun, medio en el que se ha publicado el citado vídeo, David Coote se lo envió a un amigo y todo apunta a que se grabó en su habitación del hotel que le dispuso la UEFA mientras se disputaba la Eurocopa. En ese sentido, The Times va más allá y señala que el organismo europeo también habría suspendido al colegiado tras estas imágenes, que se siguen investigando por parte de los organismos pertinentes.

Pero la cosa no queda ahí, pues esta misma semana se filtró otro vídeo en el que David Coote insultaba al Liverpool y a Jurgen Klopp. El colegiado, que ha sido árbitro al máximo nivel durante muchos años, ha sido suspendido por la Premier League tras filtrarse este vídeo, en el que cargaba contra los Reds y el técnico alemán a raíz de una polémica actuación en uno de sus partidos.

«El Liverpool era una mierda. Klopp es absoluta mierda», decía. Luego, siguió cuestionando al entrenador por su actitud en el campo. «Aparte de regañarme cuando los arbitré contra Burnley en el final, me acusó de mentir y luego me lanzó un ataque y no tengo ningún interés en hablar con alguien que es tan arrogante», comentaba.

«Hago todo lo posible para no hablar con él. (James) Milner está bien, me llevo bien con Milner», siguió el árbitro. Aquel encuentro por la Premier League era importante para el Liverpool, ya que aspiraba a finalizar el campeonato con más de 100 puntos y ganando todos sus partidos de local, aunque todo se cortó en dicho partido. «El árbitro dejó pasar muchas ocasiones, así que quedó claro que si el balón entraba en el área era peligroso. Hicieron lo que saben hacer bien y lo respeto. Pero estamos enfadados con el árbitro», decía Klopp.

«David Coote ha sido suspendido con efecto inmediato pendiente de una completa investigación. PGMOL no hará más comentarios al respecto hasta que el proceso haya finalizado», fue el comunicado oficial por parte del organismo rector de los árbitros en Inglaterra. El colegiado lleva dirigiendo en la Premier League desde el año 2018 y, en el global de su carrera que también incluye presencias en Championship y la Copa de la Liga, tiene un total de 242 encuentros siendo la autoridad principal.

