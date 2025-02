La polémica del croissant que salpica al Barcelona de Laporta

«Hoy, junto al Clínic, un croissant y un zumo de naranja por 6 euros. En serio, ¿es necesario?», es el mensaje en cuestión que lanza Elena Fort, la vicepresidenta institucional de la junta de Joan Laporta en el FC Barcelona, en sus redes sociales, el mismo que le ha hecho recibir un aluvión de críticas, pullas y verdades dolorosas por parte de un buen número de aficionados culés muy mosqueados por el doble rasero de la directiva.

A la salida de una cafetería próxima al Hospital Clínic Barcelona, tras pagar seis euros por un croissant y un zumo de naranja, la mano derecha de Laporta dio rienda suelta a su malestar por el abultado precio de su comanda a través de su perfil personal en redes sociales. El mensaje publicado en X, antes Twitter, ha recibido en pocas horas un aluvión de mensajes y críticas por parte de la afición blaugrana, molestos por los altos precios que debe abonar el aficionado culé en todo lo relacionado con su club, desde entradas a desplazamientos, pasando también por cualquier consumición de puertas para adentro del estadio de Montjuic.

Avui, al costat del Clínic, un croissant i un suc de taronja 6 euros. De debó,cal ? — Elena Fort 💜 💙❤️ (@Fortelena) February 13, 2025

El mensaje, publicado a las 12:23 de este pasado jueves, cuenta ya con más de 260 respuestas a su alusión por los precios de esta cafetería cerca del Hospital Clínic Barcelona, un centenar de retweets y poco más de 400 ‘me gusta’. En total acumula más de 160.000 visualizaciones y no es para menos…

¿Sabes cuánto nos dejamos en desplazamientos para ver al Barça? — FCB1899 (@pana_avila) February 13, 2025

«Imagina un Barça-Valladolid 100€», le responde un usuario a su mensaje a Fort, quejándose por los precios de las entradas de los partidos como local del Barcelona, otro le espeta que si sabe «cuánto nos dejamos en desplazamientos para ver al Barça» en cada partido. Usando la misma lógica, otra usuaria le responde a Fort con mucho tino: «Elena, la entrada más barata para ver al Barça vs Rayo que se juega el próximo lunes a las nueve de la noche, siendo lunes y martes día laborable, cuesta 91 € . En serio, ¿es necesario?».

Elena, l’entrada més barata per veure el Barça vs Rayo que es juga dilluns que ve a les nou de la nit, sent dilluns i dimarts dia laborable, costa 91€. De debò, cal? — Sicrit ☆ (@Sicrit_) February 13, 2025

Otro usuario le responde con más crudeza, con un claro hartazgo por la gestión de la directiva del Barça: «No tienes ni conoces la vergüenza por este tweet. Estoy seguro de que cuando diga los nuevos precios de los abonos (que no cuela decir que no los sabe, tomando a la gente por imbécil), desgraciadamente me daré de baja después de más de 45 años de socio. Y así podrán venir más guiris».

No tens ni coneixes la vergonya per aquest Tweet

Estic segur que quan digueu els nous preus dels abonaments (que no cola dir que no els sabeu, prenent a la gent per imbècil) , malauradament em donaré de baixa després de mes de 45 anys de soci.

I així podran vindre mes guiris — Crackovia1899 (@crackovia1899) February 13, 2025

«Se nota que en el Camp Nou, Montjuic o el Palau cuando comes algo es gratis», le dice otro usuario, dando a entender el desconocimiento de Fort con los precios dentro del estadio culé que ha puesto Joan Laporta y la directiva a la que pertenece.