Piqué rompe su silencio y habla por primera vez de Shakira

La ruptura de Gerard Piqué y Shakira sigue sumando capítulos a esta interminable historia. Primero se separaron, después la cantante colombiana sacó varias canciones atacando al ex futbolista como la de ‘Monotonía’ o la sesión con Bizarrap. Después, puso una bruja en su terraza mirando a la casa de sus suegros, también levantó un muro de hormigón para no ser visto por los padres de Piqué. Ahora, el ex internacional ha roto su silencio y ha hablado por primera vez de su ex pareja.

El presidente de la famosa Kings League habló sobre quién era la persona más famosa y que más seguidores tiene en su agenda de contactos. Piqué, después de pensarlo y hacer memoria, hace alusión a la madre de sus hijos y pareja hasta hace varios meses. «Quizás… diría… Shakira. Fue mi pareja, podría ser ella. Estoy pensando en seguidores, Instagram… Si es alguien que no sea relacionada con fútbol. Si es sobre fútbol, Cristiano, es el más seguido en el mundo», respondió el ex del Barcelona.

Por otro lado, Piqué fue preguntado sobre el Mundial logrado por su ex compañeros, Leo Messi, pero reconoció que «los últimos meses para mí han sido complicados, necesitaba desconectar y marcharme unos días de vacaciones. No he visto ningún partido, solo la final, y no todo el partido entero, y todavía no he charlado con él (Messi) después de haber ganado la Copa del Mundo».

En una entrevista para el tiktoker, John Nellis, el ex central del Barcelona y de la Selección española, fue preguntado sobre quién es el mejor jugador de la historia del fútbol: «Creo que en términos de talento, Messi es el número uno, pero es cierto que Cristiano Ronaldo ha trabajado muy duro para competir y luchar por ese primer puesto (ser el número unio). Si tengo que elegir, me quedo con Messi».