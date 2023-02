La última amenaza de Shakira a Piqué: «Puede que mate a mi ex»

Shakira ha vuelto a acordarse de su ex, Gerard Piqué, en sus redes sociales con una nueva canción donde afirma que «podría matar a mi ex». Tras su último tema con Bizarrap, que se hizo viral en todo el mundo, y donde el ex jugador del Barcelona salió escaldado, los dardos desde ambos bandos no han parado de sucederse. El último ha salido por parte de la artista en sus redes con una canción que ya es viral.

Una nueva canción de Shakira ha vuelto a incendiar las redes sociales. La cantante colombiana le ha dedicado una frase de una canción al ex futbolista del Barcelona, Gerard Piqué. No es la primera vez que la cantante colombiana se expresa a través de la música, pero esta vez ha ido mucho más lejos en un vídeo que ha colgado en sus redes sociales donde aparece fregando en una cocina mientras canta.

«I might kill my ex, not the best idea. His new girlfriend’s next, how’d I get here?», cantaba Shakira en sus redes sociales. «Podría matar a mi ex, no es la mejor idea. Su nueva novia es la siguiente, ¿cómo llegué aquí?», es el mensaje que la cantante de moda le ha dedicado a Gerard Piqué.

Tras su colaboración con Bizarrap, que se ha convertido en la canción más escuchada, y donde los dardos a Piqué y Clara Chía se suceden uno detrás del otro durante toda la canción, la artista se ha vuelto a acordar de su ex en un nuevo ‘trend’ viral en sus redes sociales.

Shakira ya le ha dedicado hasta tres canciones al ex futbolista Gerard Piqué: «Te felicito», «Monotonía» y la sesión con Bizarrap. Tres canciones llenas de dardos a su ex que completan el círculo con esta letra totalmente envenenada de la artista colombiana.