El movimiento de Clara Chía que obligó a Shakira a tomar la peor decisión de su vida

La relación entre Gerard Piqué y Clara Chía Martí va viento en popa, pero hubo unos meses en los que, más allá de los rumores, ambos estuvieron a punto de separarse y sí, por culpa de Shakira. Entonces, tal y como aseguran varios periodistas especializados, Piqué y Shakira ya estaban separados, pero no lo habían anunciado aún públicamente, buscando el momento idóneo. Entonces, Clara Chía puso tierra de por medio y le dio un ultimátum a su novio, algo así como un «o Shakira o yo» que hizo que todo se activara por el miedo de Gerard de perder a su nueva amada.

Empecemos por el principio. Piqué no estaba bien con Shakira –aquí no se sabe si seguían juntos o no– y conoció, a través del gran Riqui Puig, a Clara Chía Martí, quien ponía copas en un local de moda de Barcelona. Lo suyo fue un flechazo y Gerard quedó totalmente prendado de aquella camarera, hasta el punto de hacer lo posible para conquistarla. De ahí, le ofrecería trabajo en Kosmos, varias citas y el comienzo de su relación, a la vez que sonaban ya fuerte los rumores de ruptura con Shakira.

Nada oficial por el momento, pero Piqué seguía quedando, a escondidas, con una Clara Chía que comenzaría a hartarse de la situación. Gerard estaba en una encrucijada, Shakira se había enterado y amenazaba con filtrar a la prensa cosas, pero sin emitir un comunicado sobre su separación del entonces jugador del Fútbol Club Barcelona. Clara, que se llevaba cada vez mejor con padres e hijos de Piqué, era ya la novia, aunque aún un fantasma para la prensa.

Lo que tenía claro la joven es que no quería ser una amante más, algo pasajero para un Piqué que demostraba estar enamorado en las distancias cortas, pero que debía dar un paso más. Así, llegó el ultimátum, que desvela en fondo y forma el periodista Roberto Antolín. «Cuando empieza la relación con Clara Chía, ella le pone los puntos sobre las íes y le dice: ‘Yo no voy a ser una más, ni una aventura o una infidelidad más. Si quieres estar conmigo, sal y di que ya no estás con Shakira», desveló, sobre cómo se habría fraguado toda la historia, dando pie a lo que le pidió, más bien exigió, la joven Clara a un Piqué que se quedó sin escapatoria.

Shakira, clave en el amor Clara Chía-Piqué

Desde aquel preciso instante, Piqué supo que tenía que anunciar su separación de Shakira y así se lo hizo saber a la colombiana, que era reacia a comunicarlo a la prensa por miedo a un boom mediático que se le volviera en su contra en pleno éxito musical. «Entonces Piqué presiona a la artista con: ‘Oye, o sacas el comunicado diciendo que tú y yo no estamos juntos o si no lo voy a hacer yo y te voy a dejar a ti peor’. Ahí ella saca el escrito», continúa explicando Antolín, que da nuevos datos sobre el comienzo de una relación que va viento en popa, pero que Shakira, si no hubiera dado un paso clave, hubiera roto en mil pedazos casi sin querer.