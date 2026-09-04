Pipi Estrada destaca su matrícula de honor a Luis de la Fuente. El seleccionador nacional se ha volcado con Ceuta, como antes se volcó con los afectados por los incendios de la Comunidad de Madrid y Ávila. El periodista le da la matrícula de honor por su solidaridad con el pueblo ceutí, después de acudir a ofrecerles la Copa del Mundo lograda el 19 de julio en Estados Unidos. También incluye en sus notas a Marc Márquez, Raphinha, Aubameyang y a la Liga, que se lleva el suspenso por el lío con los horarios y las jornadas.
Pipi Estrada da su matrícula de honor a Luis de la Fuente: «Un gesto solidario y muy humano con Ceuta»
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