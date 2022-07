Pillan a Victoria Federica tonteando con Willy Hernangómez

Willy Hernangómez y Victoria Federica han desatado todos los rumores tras sus últimas publicaciones. Ambos se encuentran de vacaciones durante estos días y solteros después de haberlo dejado con sus respectivas parejas recientemente. En el caso del jugador de los New Orleans Pelicans lleva más tiempo en el mercado tras haberlo dejado con su ex pareja, la influecer Lola Lolita.

Por su parte, la nieta del Rey emérito puso fin a su noviazgo con el DJ Jorge Bárcenas hace apenas dos meses. Sin embargo, Victoria parece haber pasado página y podría haber encontrado el amor con el pívot de los New Orleans Pelicans e internacional con la selección española de baloncesto. Los dos han intercambiado sendos likes en las redes sociales y comentarios que han encendido todas las alarmas sobre una posible relación

A Willy se le había relacionado recientemente con la jugadora de pádel Nicole Traviesa, después de pasar juntos unos días durante sus vacaciones y la felicitación de cumpleaños del mayor de los Hernangómez a la jugadora española de pádel. Sin embargo, los últimos rumores apuntan a que el jugador de baloncesto estaría tonteando con Victoria Federica.

Según han desvelado María Patiño y el equipo de Socialité, ambos se conocieron el pasado 1 de junio durante un evento de una marca en el que se sentaron juntos en la misma mesa. Después de analizar sus perfiles, el citado programa ha encontrado un comentario de una amiga de Victoria Federica, Alba Díaz Martín, bromeando sobre que la nieta de Juan Carlos I se había comido parte de la comida del pívot de los Pelicans.

Estos comentarios y los me gusta intercambiados delatan el tonteo entre ambos. «Pobrecito, arrasaste con su salsa teriyaki…», comentaba la amiga, a lo que Victoria Federica contestó: «Jajaja bueno, no se la iba a comer, ¿a que no, Willy Hernangómez?». De momento, la cosa no ha ido más allá de las redes sociales pero lo cierto es que ambos están solteros y no han dejado de intercambiarse comentarios y likes en redes sociales, ¿estaremos ante la nueva pareja de moda del verano?