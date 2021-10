Salma Hayek, famosa actriz estadounidense de origen mexicano de 55 años y mito erótico de medio mundo durante décadas, es noticia por su extraña e inesperada relación con el mundo del deporte, concretamente con el fútbol de élite. Situando en contexto esta anécdota, la intérprete es esposa de François Pinault, multimillonario propietario del Rennes francés.

El dueño del club galo quería fichar el pasado verano a toda costa al mexicano del Ajax Edson Álvarez, compatriota de Salma Hayek, y para conseguirlo echó mano de su mujer. El propietario del Rennes pidió a la actriz que intentara convencer con sus encantos al joven futbolista de 23 años, que se desenvuelve como defensa o centrocampista, pero ni por esas…

Una curiosa historia que ha sido contada por el propio Edson Álvarez en el medio holandés De Telegraaf, donde añade que su única voluntad era renovar por el Ajax: «Sí, es cierto. Me llamó como una conocida compatriota mexicana y trató de persuadirme para que viniera a Francia. Eso me sorprendió y me halagó, pero mi elección por el Ajax era segura y se lo expliqué».

El futbolista reconoce que fue difícil resistirse a esa llamada y la correspondiente petición de Salma Hayek, pero supo pensar con la cabeza: «Sí, pero al final no tuve dudas. Quiero jugar en la Liga de Campeones contra equipos muy grandes. Todavía tengo mucho que demostrar». En cualquier caso, Edson Álvarez agradece el gesto de la actriz, a la que elogia: «Es una actriz muy grande y famosa en todo el mundo por sus películas de Hollywood, una estrella. La tengo muy en alto. Es un ejemplo porque luchó como mexicana para llegar a donde está hoy».