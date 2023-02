Pérez Lima: «El golfo es Negreira, no los árbitros»

Ex árbitro de Primera y Segunda División entre 2000 y 2009, Pérez Lima ganó el premio al mejor colegiado español en las temporadas 07/08 y 08/09. Tras 25 años en la profesión, 20 de ellos como colegiado nacional, colgó el silbato para iniciar nuevos retos profesionales. Manuel Pérez Lima atiende a OKDIARIO para hablar del caso Negreira y cómo está afectando todo esto al estamento arbitral. Su trato con el ex vicepresidente del CTA y su hijo, y la tremenda desilusión tras el caso destapado y que ha salpicado al Barcelona.

Pregunta: ¿Cómo fue su trato con Enríquez Negreira?

Respuesta: «Mi trato con Enríquez Negreira fue normal, era el vicepresidente del CTA. Tienes que tener trato con él si o si. Vas a las concentraciones y estás con él. Todo muy profesional y siempre con un trato muy cordial. Negreira era el encargado de decirte si subías o bajabas de categoría».

P: ¿Entendería que la gente sospeche de los árbitros y esto hiciese daño al arbitraje español?

R: «No tiene por qué. Los árbitros tienen que levantar la cabeza porque están limpios. Hay que trabajar duro y seguir hacia delante. Esto es un problema que hay que demostrar que no tiene nada que ver con los árbitros. Puede haber una opinión pero no nos engañemos, el golfo es Enríquez Negreira, no los árbitros. Negreira es el golfo y es quién lo ha hecho mal. De momento no hay ningún árbitro y la gente no tiene porque desconfiar porque están intentando hacer bien su trabajo. Los aficionados al fútbol tienen que estar tranquilos y la justicia tiene que investigar a ese señor. Lo que ha hecho ese señor es perjudicar a los árbitros. Y encima toda la atención va sobre los árbitros. Cuando ese señor ha utilizado a los árbitros para su beneficio. Me da pena el ambiente que se crea por una persona que es un auténtico golfo».

P: ¿Le preocupa la situación?

R: A mi me preocupa lo que pueda dañar el arbitraje porque es mi vida. Negreira tenía un puesto importante y lo utilizó para dañar el trabajo de los árbitros. El primer perjudicado es el árbitro porque no tiene nada que ver con ese golfo. Estas cosas son buenas que se sepan y que el golfo pague por ello».

P: ¿Nunca vio nada sospechoso en la figura de Negreira?

R: «Nunca sospeché nada sobre Negreira. Ya llevo 10 años fuera del arbitraje. Si hubiese habido algo raro, eso se hace sobre la marcha. Las concentraciones eran muy estrictas. Nadie te pedía nada sospechoso. El colectivo arbitral es más serio de lo que parece. Yo te hablo de mi experiencia tras 20 años como árbitro nacional. Todo ha sido siempre muy estricto en la imagen, en los entrenos, en la alimentación y en los partidos. Los primeros afectados y los primeros desilusionados con esto somos nosotros. Te llevas una decepción. Nunca te esperas algo así, y menos de las personas que tienen un cargo y no necesitan hacer nada de eso. Los árbitros en general tienen una seriedad y un rigor enorme. Es todo muy profesional y cuando ves una cosa de estas es un palo».

P: ¿Cree usted que Negreira compró a los árbitros?

R: «No creo. Imagínate la cantidad de años que he estado como árbitro y nunca he visto nada, ni nadie me dijo nada ni oí nada. Si es verdad que me he equivocado alguna vez y me han dado por todos lados».

P: Andújar Oliver afirmó que no pondría la mano en el fuego por nadie

R: «En la vida, a medida que vas cumpliendo años, te vas llevando desilusiones y sorpresas. Y eso provoca que a veces se digan cosas como lo que dijo Andújar. Porque es normal, ya que tu no esperas eso de un vicepresidente. Te llevas una decepción por alguien que tiene un cargo importante de un estamento que ha salido dañado. Principalmente los árbitros cuando no tienen nada que ver con esa persona Y por ello es normal que uno se encuentre decepcionado. Yo no puedo hablar de nadie, solamente por mi. Lo que tienen que hacer es investigar, ya que esa persona no puede ensuciar el trabajo que hacen los demás compañeros. Todo ese trabajo y sufrimiento de los árbitros no se puede venir abajo porque a un señor le da por hacer cosas que no son profesionales».

P: ¿Tuvo trato con el hijo de Negreira?

R: «Sí, el trato normal cuando él empezó. Me acuerdo que llegaba a las concentraciones con sus charlas, lo típico. Él se dedicaba a dar sus charlas y punto, pero nunca tuve más trato».

P: ¿Te llevó alguna vez a algún lado el hijo de Negreira?

R: «Yo, personalmente, nunca permitía que nadie me llevase a ningún lado. Me gusta mi intimidad y no quiero nada externo. A lo mejor iba a pitar al Madrid o al Barcelona y te llaman compañeros y no coges ni el teléfono. Porque vas a hacer un trabajo. Cuando vas a hacer un trabajo ningún árbitro debería reunirse con nadie».

P: ¿Pagaban los árbitros al hijo de Negreira por tener clases particulares?

R:»Eso no lo sé. Yo no he pagado a nadie. No te puedo decir ni que sí ni que no porque lo desconozco totalmente. Cada árbitro tiene su equipo de trabajo. Yo pagaba mi médico, mi fisio y mi preparador físico porque tenía que estar en condiciones. Si alguno usó ese servicio no lo sé. No tengo ni idea».